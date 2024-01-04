Rize Hemşin\'de heyelan: Yol kapanma tehlikesi yaşandı

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RİZE'nin Hemşin ilçesinde, Gito Yaylası bağlantı yolunda, heyelanla yamaçtan kopan toprak ve taş parçaları yola aktı.

Kentte etkili olan sağanak sonrası Hemşin-Gito Yaylası bağlantı yolunun 7'nci kilometresindeki yamaçta heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan toprak, taş ve dal parçaları, kara yoluna aktı. Heyelandan dakikalar önce aracıyla yoldan geçen Mustafa Memoğlu, toprak altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bölge halkının ihbarıyla olay yerine sevk edilen ekipler, iş makinesiyle ulaşıma kapanan yolda temizlik çalışması başlattı. (DHA)