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Rize Hemşin'de heyelan: Yol kapanma tehlikesi yaşandı - Son Dakika
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Rize Hemşin'de heyelan: Yol kapanma tehlikesi yaşandı

Rize'nin Hemşin ilçesinde, Gito Yaylası bağlantı yolunda meydana gelen heyelan sonucunda toprak ve taş parçaları yola aktı. Heyelandan dakikalar önce yoldan geçen bir kişi son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yolun temizlenmesi için çalışmalara başladı.

04.01.2024 - 16:23,
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RİZE'nin Hemşin ilçesinde, Gito Yaylası bağlantı yolunda, heyelanla yamaçtan kopan toprak ve taş parçaları yola aktı.

Kentte etkili olan sağanak sonrası Hemşin-Gito Yaylası bağlantı yolunun 7'nci kilometresindeki yamaçta heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan toprak, taş ve dal parçaları, kara yoluna aktı. Heyelandan dakikalar önce aracıyla yoldan geçen Mustafa Memoğlu, toprak altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bölge halkının ihbarıyla olay yerine sevk edilen ekipler, iş makinesiyle ulaşıma kapanan yolda temizlik çalışması başlattı. (DHA)

Rize Hemşin\'de heyelan: Yol kapanma tehlikesi yaşandı
Kaynak: DHA
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