Rize İl Özel İdaresi, 1600 kilometrelik yayla yolunun yüzde 90'ını ulaşıma açtı - Son Dakika
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Rize İl Özel İdaresi, 1600 kilometrelik yayla yolunun yüzde 90'ını ulaşıma açtı

Rize İl Özel İdaresi ekipleri, kar ve çığla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucunda 1600 kilometrelik yayla yolunun yüzde 90'ını ulaşıma açtı. İl genelindeki yaylaların tamamı için başlatılan çalışmalarda 6 iş makinesi ve 12 personel görev aldı.

12.06.2024 12:32
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RİZE'de, yüksek kesimlerde kar ve çığla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Rize İl Özel İdaresi ekipleri, toplam 1600 kilometrelik yayla yolunun yüzde 90'ını ulaşıma açtı.

Doğu Karadeniz'de önemli turizm merkezlerinden olan Rize'de, İl Özel İdaresi ekipleri yaz aylarıyla başlayan turizm hareketliliği ve hayvancılık faaliyetlerinde bölge halkının ulaşımda olumsuzlukla karşılaşmaması, kar ve çığla kapalı yayla yollarının açılması için 18 Mayıs'ta çalışmalarına başladı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 12 personel ve 6 iş makinesiyle sürdürülen çalışmalarda 1600 kilometrelik karla kaplı yolun yüzde 90'ı ulaşıma açıldı.

Çalışmalarla ilgili Rize İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl genelindeki yaylaların tamamı için çığ temizleme çalışmaları 18 Mayıs tarihinde başladı. Bugün itibarıyla çalışmaların yüzde 90'lık kısmı tamamlandı. Rize İl Özel İdaresi'nin sorumluğunda bulunan ve çoğunluğu yayla yolu olarak değerlendirilen 8 bin 600 kilometre yol ağı var. Tüm özel idareleri baz aldığımızda Türkiye'de 3'üncü en uzun yol ağı sıralamasına tekabül ediyor. Çığ açma ve karla mücadele çalışmalarında 6 yükleyici iş makinesi, 12 personel görev alıyor."

Kaynak: DHA

Rize, Çevre, Turizm, Güncel, Son Dakika

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