İyidere'de sel sonrası temizlik sürüyor, 12 araç ile 21 iş yeri zarar gördü - Son Dakika
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İyidere'de sel sonrası temizlik sürüyor, 12 araç ile 21 iş yeri zarar gördü

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İyidere\'de sel sonrası temizlik sürüyor, 12 araç ile 21 iş yeri zarar gördü
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İyidere'de 19 Eylül gecesini saran sağanağın ardından ırmak yatağından taşmış, ilçe merkezi çamur altında kalmıştı. Ekipler caddelerdeki balçığı temizlerken hasar tespiti de sürüyor; şimdiye kadar 12 araç ile 21 iş yerinin zarar gördüğü saptandı. Çalışmaların çarşambaya kadar bitirilmesi planlanıyor. Öte yandan üreticiler, heyelan izi taşıyan bahçelerde son sürgün çayını toplamayı bırakmadı.

RİZE'de yaşanan heyelan, sel ve taşkınlar sonrası suların çekilmesiyle bölgede temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. İyidere ilçesinde afetin yaraları sarılırken, çay üreticilerinin heyelanlı bölgedeki çay hasadı havadan görüntülendi.

METREKAREYE 186 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Kentte 19 Eylül'de gece saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sonrası kentte birçok noktada heyelanlar meydana gelirken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Metrekareye 186 kilogram yağışın düştüğü İyidere ilçesinde, ırmağın taşmasıyla ilçe merkezi balçık ve sularla kaplandı. İş yerlerini su basan ilçede çok sayıda araç da hasar gördü. İlçeden geçen Yalıboyu Caddesi sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı.

12 ARAÇ VE 21 İŞLETMEDE HASAR TESPİT EDİLDİ

İlçe merkezinde taşkın sonrası ekiplerin başlattığı temizlik çalışmaları devam ediyor. Sel sularının tahliye edildiği caddede sular çekilince geriye çamur kaldı. Temizlik çalışmalarının sürdüğü ilçede hasar tespiti de sürüyor. İlk belirlemelere göre 12 araç ve 21 işletmede hasar oluşurken, hasar tespit çalışmalarının çarşamba günü tamamlanması hedefleniyor.

ÇAMURLU YOLLARDA ÇAY HASADI SÜRÜYOR

Suların çekildiği ilçede çay üreticileri, çamurlu yollara ve zorlu arazi şartlarına aldırış etmeden son sürgün çaylarının hasadına devam etti. Heyelan izleri taşıyan çay bahçelerindeki hasat havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA
Doğal AfetlerİyidereGüncelÇevreYaşamEylülRizeSon Dakika

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