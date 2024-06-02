Rize Valisi Baydaş: Ayder'i geleceğe taşımak

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Rize Valisi Baydaş: "Burada niyetlenen şey Ayder'i geleceğe taşımak"

RİZE - Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Ayder Yaylası ile ilgili olarak, "Burada niyetlenen şey Ayder'i geleceğe taşımak" dedi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bin 350 rakımdaki dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm çalışmalarında sona gelindi. Bin 600 araçlık olan çevreci otoparkından yörenin mimarisine uygun inşa edilen yapılara kadar yaylanın görünümü değişirken, yaylanın betonlaşmış eski görüntüsünden bir eser kalmadı. Aynı zamanda bölgede sayıları giderek artan bungalovlar yer alıyor. Ardeşen ilçesi Fırtına Vadisi sınırları içerisinde bulunan bungalovların bazılarının turizm belgesi olmaması veya kaçak olarak yapılmasının tespit edilmesi üzerine yıkımları gerçekleştiriliyor. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Ayder Yaylasında turizmciler ile birlikte Rize'nin turizmin geliştirilmesi için yapılacak çalışmalarla ilgili bir toplantı gerçekleştirildi.

"Burada niyetlenen şey Ayder'i geleceğe taşımak"

Ayder yaylasının güzelliğini geleceğe taşımayı hedeflediklerini belirten Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Burada niyetlenen şey Ayder'i geleceğe taşımak. Biz nasıl bir güzellikle bulduysak, önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki yüzyıllarda da gelecek nesillerin, bu güzelliği layıkıyla bulabilmesini sağlamak. Burada bir çalışma yapılıyor ve korumaya azami önem gösteriyoruz. Bu yolda da ilerliyoruz. Bizim de bugünkü toplantımız bu istişarelerle bu işi zenginleştirmek. Otoparkı bitirdik ama yol inşaatına henüz yeni başladık. Yolla ilgili süreç devam edecek. Oteller kısmını bitirdik. Mevcut var olan dönüştürmemiz gerekenlerin yıkımını yaptık. O süreç işleyecek. Yol kenarındaki tesislerle ilgili süreç işleyecek. Dolayısıyla imkan elverdiği ölçüde istiyoruz ki bir an önce tamamlasın ama her gün önümüze yeni bir çıkacak. Biz o yeni meselenin üzerine başka çözümler üreteceğiz. İstişareyle gideceğiz. Turizme odaklanmış bir şehiriz ve o odağımızın da merkezlerinden bir tanesi Ayder Yaylamız. Dolayısıyla burada hem turizm faaliyetini sağlıklı bir biçimde sürdürmek istiyoruz. Hem de burayı gelecek nesillere, gelecek yüzyıllara sıkıntısız bir şekilde taşımak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Kırmızı çizgi olarak Fırtına Deresi'ni belirledik"

Fırtına deresi içerisinde yer alan bungalovların kaldırılması içi çalıştıklarını ifade eden Vali Baydaş, "Bungalovlarla ilgili bir defa ilk tespit ettiğimiz 50 noktada dere yatağı içerisinde olanların kaldırılmasıyla ilgili çalışmaları neticelendirdik. Bungalovlarla ilgili süreci başlattık. Haftalar süren, aylar süren bir hazırlık çalışması yapıyoruz. Orada evvela kırmızı çizgi olarak Fırtına Deresi'ni belirledik. Fırtına Deresi'nin içerisinde olanların, kaldırılma ilgili süreci kaymakam arkadaşlarımız başlattılar. Burada yıkımlar gerçekleştireceğiz. Vatandaşımızın yıkımların kendisinin de yapacağını, o sınırlara riayet edeceğini görüyoruz. Çünkü yapıcı yaklaşıyoruz. Diyoruz ki bir burada ruhsatlandırmamız lazım. İki mutlak surette bildirime ve vergilendirmeye tabi olması lazım. 3 Turizm İşletme belgesine veya ruhsata sahip olması lazım. Bu süreci biz kolaylaştırıcı olacağız. Buna uygun olmayan yapıların da evvela yapının sahipleri tarafından kaldırılmasını isteyeceğiz" dedi.

"Bizim alternatif turizm konaklama alanlarına ihtiyacımız var"

Alternatif turizm konaklama alanlarının da Rize'ye ihtiyacının olduğuna vurgu yapan Vali Baydaş, "Turizme odaklanmış bir şehiriz. Konaklama yerlerine ihtiyacımız var ama bunu ruhsatlı yapılarla sağlamamız lazım. Bunu vergilendirilmiş yapılarla sağlamamız lazım. Denetime tabii yapılarla sağlamamız lazım ve en önemlisi çevreye kötü manada etkisi olmayan, çevresel etkileri sıfırlanmış yapılarla yapmamız lazım. Atığını dereye atacak, vergi ödemeyecek, imara uygun olmayacak, turizm belgesi olmayacak, biz bu böyle yapıları yapıp da tahammül edemeyiz. Bunu karşılıklı anlayışla, karşılıklı müzakereyle hal yoluna koymanın taraftarıyız ve bu yola girdik. Tebliğlerde bulunuyoruz vatandaşımız da bu manada yapıcı yaklaşıyor. Israrla ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bizim alternatif turizm konaklama alanlarına ihtiyacımız var. Ama vergilendirilmiş, ruhsatlandırılmış, turizm belgeli ve resmi olacak. Bu alanda ilerleyecek turizm faaliyeti ve biz bu alanda yapıcı olacağız. Vatandaşımızın bu manada ruhsat alması için vatandaşlarımızın bu manada vergi yapısına, kültür turizm yapısının içerisine girmesi için biz bütün bürokrasi olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz ve vatandaşımızdan da bu yanda yanımızda olduğunu görüyoruz. Yanımızda olmaya devam edecek. Biz de onlara destek vermeye devam edeceğiz ki şehrimizin turizmi bu manada sağlıklı bir biçimde gelişsin" ifadelerini kullandı.