Rize Valisi Baydaş'tan "Kaçkar by UTMB" değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rize Valisi Baydaş'tan "Kaçkar by UTMB" değerlendirmesi Açıklaması

Rize Valisi Baydaş\'tan "Kaçkar by UTMB" değerlendirmesi Açıklaması

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Kaçkarlar'ın dünyada dağ sporlarının en çok tercih edilen merkezlerinden biri olacağını söyledi.

15.10.2024 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Kaçkarlar'ın dünyada dağ sporlarının en çok tercih edilen merkezlerinden biri olacağını söyledi.

Baydaş, Çay Çarşısı'ndaki restoranda düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayder'i Davos gibi uluslararası meselelerin konuşulduğu bir merkez haline getirme vizyonu doğrultusunda, dünyanın en prestijli dağ koşusu serisi UTMB'nin takvimine dahil olan Türkiye etabı "Kaçkar by UTMB" gibi çalışmaların büyük önem taşıdığını belirtti.

Ayder Dönüşüm Projesi ve Rize'nin konaklama kapasitesini artırma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Baydaş, "Bu tür etkinlikler sayesinde Kaçkarlar, dünyada dağ sporlarının en çok tercih edilen merkezlerinden biri olacak. Organizasyonlar arttıkça bölgemizdeki turizm çeşitliliği ve konaklama imkanları da gelişecek. Bu süreci hep birlikte ilerleteceğiz." dedi.

Baydaş, bu tür organizasyonların Rize'de yapılabilmesinde havalimanının çok önemli olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Hiçbir turistik destinasyonda bu kadar yakın, 45 dakikalık mesafede bir havalimanı yok. Ayder Dönüşüm Projesi de bizim ufkumuzu açan, önümüzü açan projelerden biridir. Bu projelerle bu tür faaliyetleri gerçekleştirebilecek altyapıya kavuşmuş olacağız. Rize ve Kaçkarlar için yapılabilecek en güzel turizm organizasyonu olacak. Herhangi bir ilave yatırım yapmadan mevcut doğamızı ve atalarımızdan kalma patikaları kullanarak bir sportif organizasyon gerçekleştireceğiz. Bu tür organizasyonların, bölgemizde bir standart oluşturacağına ve turizm çeşitliliği getireceğine inanıyorum."

"Bu organizasyonların Rize ve Kaçkarlar'ı dünya sahnesine taşıyacağına inanıyorum"

UTMB Türkiye Lisans sahibi Özgür Emeklioğlu, Rize'de gerçekleştirilecek "Kaçkar by UTMB"yi şehrin sahiplenmesi gerektiğini söyledi.

Kaçkarlar'da yapılacak organizasyonların tek seferlik olmamasını amaçladıklarını ifade eden Emeklioğlu, "Aksine bu organizasyonlar aracılığıyla Kaçkarlar'ı uluslararası arenada tanınan, dağ sporlarında tecrübesi ve bilgi birikimiyle ön plana çıkan bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Emeklioğlu, Kaçkarlar'ın doğasının bozulmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Alpler'de ve diğer dağlık bölgelerde karşılaşılan yapılaşma burada yok. Ayrıca Kaçkarlar'ın doğasında deniz manzaraları ile dağların birleştiği eşsiz bir güzellik var. Bu tür organizasyonlar sadece bir şehrin değil, çevresindeki tüm kentlerin turizm gelirlerine katkı sağlıyor. UTMB organizasyonunu Kaçkarlar'a taşımak bizim için büyük bir adımdı. Bu sayede dünya genelindeki dağ sporcuları hazırlık kampları için Kaçkarlar'a gelerek buradaki parkurları deneyimleyecekler."

Parkur hakkında da bilgi veren Emeklioğlu, "Yarışın başlangıç noktası Ayder olacak. Parkur 12 yayladan geçerek tekrar Ayder'de sona erecek. Parkurlar, doğal güzellikler ve teknik gereksinimlere göre belirlendi. Yarışlar sırasında sporcuların güvenliği en önemli öncelik. AFAD, UMKE gibi kurumlarla arama kurtarma ve sağlık müdahalesi senaryoları hazırlandı. Yardım istasyonları titizlikle planlandı." ifadelerini kullandı.

Emeklioğlu, Kaçkar by UTMB'ye şu ana kadar 32 ülkeden 730 sporcunun kayıt yaptırdığını vurgulayarak, "Türkiye, İran, Avustralya, Güney Kore ve Avrupa'nın birçok ülkesinden katılımcılar var. Bu sayede Kaçkarlar'ın adını daha fazla duyuracağız ve sporcular tekrar gelip hazırlık kamplarını burada yapacaklar. Bu organizasyonların Rize ve Kaçkarlar'ı dünya sahnesine taşıyacağına inanıyorum." dedi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı yetkilileri ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

İhsan Selim Baydaş, Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Dünya, Doğa, Spor, rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize Valisi Baydaş'tan 'Kaçkar by UTMB' değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:57 Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu’na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi
16:57 Hamile kadın metrobüste doğum yaptı Hamile kadın metrobüste doğum yaptı
16:42 Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur Halil’in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı
16:23 CHP lideri Özel’den MHP lideri Bahçeli’ye destek: Doğrusunu yapıyorsun CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun
16:00 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin’in cansız bedeni bulundu 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
08:47 Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz’dan açıklama Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz'dan açıklama
08:25 Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti
08:24 Ahmet Çakar’dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması Ahmet Çakar'dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması
08:14 Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak
08:02 Acun Ilıcalı’dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama Acun Ilıcalı'dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
02:09 İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı
01:36 Diddy’nin 100’ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu Diddy'nin 100'ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu
23:38 Bizim Çocuklar’dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 18:42:12. #1.13#
SON DAKİKA: Rize Valisi Baydaş'tan "Kaçkar by UTMB" değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.