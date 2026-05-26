Rize Valisi'nden Kurban Bayramı Mesajı

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baydaş, mesajında, Kurban Bayramı'na sağlık ve huzur içerisinde ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayram dolayısıyla memleketlerine gelecek ya da farklı şehirlere seyahat edeceklere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulunan Baydaş, sürücülerden hız kurallarına ve trafik tedbirlerine riayet etmelerini istedi.

Emniyet kemeri kullanımının önemine de dikkati çeken Baydaş, "Bayram sevincimiz üzüntüye dönüşmesin." ifadesini kullandı.

Baydaş, herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.