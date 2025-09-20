Rize'ye 4 Milyon TL Acil Yardım - Son Dakika
Rize'ye 4 Milyon TL Acil Yardım

Rize\'ye 4 Milyon TL Acil Yardım
20.09.2025 23:00
Aile Bakanı, Rize'de selden etkilenenler için ilk etapta 4 milyon TL kaynak aktaracak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yoğun yağışların sebep olduğu selden etkilenen Rize'ye acil ve temel ihtiyaçların giderilmesi için ilk etapta 4 milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı.

Doğu Karadeniz bölgesini 2 gündür etkisini altına alan yağışlar, Rize'de hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sele neden olurken, derelerin su seviyeleri yükseldi, heyelanlar oluştu.

AFETTEN ETKİLENENLERE MADDİ DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Rize'de yaşanan afete ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, acil ve temel ihtiyaçlar için 4 milyon TL kaynak aktarıldığını duyurdu.

Göktaş açıklamasında: "Rize'de yoğun yağışın sebep olduğu sel ve heyelandan etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bölgeye, acil ve temel ihtiyaçların giderilmesi için ilk etapta 4 milyon TL kaynak aktarıyoruz. Psikososyal Destek Ekiplerimizle sahadayız. Geçmiş olsun Rize" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

