Rizespor, Antalyaspor\'u 2-1 Yendi

Güncel

(ANKARA) - Süper Lig'in 8. haftasında Rizespor konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Saat 20.00'da Çaykur Didi Stadyumu'ndaki karşılaşmada hakem Burak Pakkan düdük çaldı.

Ev sahibi Rizespor 38. dakikada Vaclav Jurecka ve 44. dakikada Husniddin Aliqulov'un attığı golle 2-0 öne geçti. Konuk takım Antalyaspor 87. dakikada Adolfo Gaich'in golüyle farkı 1'e indirdi. Maçın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve Rizespor evinde Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.