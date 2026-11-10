Ro Khanna, İsrail ordusuyla entegrasyon maddesinin bütçeden çıkarılmasını istedi

ABD'de Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna, savunma bütçe tasarısında yer alan ve ABD ile İsrail ordularının entegrasyonunu içeren düzenlemenin reddedilmesinin ocakta görevine başlayacak Kongrenin önceliği olması gerektiğini belirtti.

Khanna, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Demokratların ocak ayından itibaren hem Temsilciler Meclisinde hem de Senatoda çoğunluğu elde edeceğini ve bunun Başkan Donald Trump için "topal ördek" döneminin başlangıcı olacağını vurguladı.

Bir ABD vatandaşı olarak İsrail ve ABD ordularının entegrasyonunu öngören 219. maddeden rahatsızlık duyduğunu aktaran Demokrat Khanna, "(İsrail) Onlar kim olduğunu sanıyor? Bu, topal ördek döneminde Kongrenin en önemli önceliği olmalı. Tüm Demokratları ve liderlerimizi savunma bütçesi tasarımızdan 219. maddeyi çıkarmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

2027 savunma bütçesi tasarısı

ABD Temsilciler Meclisi, 23 Temmuz'da 1,15 trilyon dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) başlıklı 2027 savunma bütçesi tasarısını onaylayarak Senatoya göndermişti.

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda tasarıya yönelik oylamada, 216 "evet" oyu, 212 "hayır" oyu kullanılmıştı.

Henüz Senatoda oylanmayan tasarı, burada da onaylanması halinde, yasalaşması için Başkan Donald Trump'ın masasına gidecek.

Tasarıda İsrail detayı

Tasarıda, İsrail ile ilgili yer alan bir madde dikkati çekiyor.

Tasarının 219. maddesinde ABD ordusunun teknoloji ve tedarik zincirinin İsrail ordusu ile entegrasyonu öngörülüyor.

Bu kapsamda, insansız sistemlere karşı savunma, füze savunması ve yapay zeka dahil 10 alanı kapsayacak şekilde, İsrail menşeli ve ortaklaşa geliştirilen teknolojilerin 2030'a kadar ABD'nin resmi askeri programlarına entegre edilmesi amaçlanıyor.