Robert F. Kennedy Jr.'ın Sağlık Sorunları Hakkında Haber - Son Dakika
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Robert F. Kennedy Jr.'ın Sağlık Sorunları Hakkında Haber

Robert F. Kennedy Jr.\'ın Sağlık Sorunları Hakkında Haber

New York Times, eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni ve 2024 başkanlık seçimleri bağımsız adayı Robert F. Kennedy Jr.'ın sağlık sorunlarını ele alan bir haber yayınladı. Haberde, Kennedy Jr.'ın şiddetli hafıza kaybı ve zihinsel bulanıklık sorunları yaşadığı, beyin taramasında parazit tespit edildiği ve sağlık sorunlarının çözüldüğü belirtiliyor. Kennedy Jr.'ın sağlık raporunu yayınlamayı reddettiği iddia ediliyor. Ayrıca, sağcı düşünceleri nedeniyle eleştiri alan Kennedy Jr.'ın bağımsız aday olarak devam ettiği ve başkanlık seçimlerinde şansının düşük olduğu ifade ediliyor.

09.05.2024 00:55
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NEW New York Times, eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni ve 2024 başkanlık seçimleri bağımsız adayı Robert F. Kennedy Jr.'ın sağlık sorunlarını ele alan bir haber yayınladı.

Söz konusu haberde, 70 yaşındaki başkan adayının, 2012'de şiddetli hafıza kaybı ve zihinsel bulanıklık sorunları yaşadığı belirtildi.

Kennedy Jr.'ın beyin taramasını inceleyen doktorun, kendisine, bu sorunlara "beynine girip bir kısmını yedikten sonra ölen bir kurtçuğun neden olabileceğini" söylediği; başkan adayının, söz konusu parazit nedeniyle herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadığı, birkaç yıl süren unutkanlık ve zihin bulanıklığı rahatsızlığını da atlattığı ifade edildi.

Haberde ayrıca Kennedy Jr.'ın, aynı yıllarda eşinden boşanırken verdiği ifadede, civa zehirlenmesinden ve de düzensiz kalp atışı rahatsızlığından muzdarip olduğunu söylediği kaydedildi.

Kennedy'nin başkanlık kampanyası sözcüsü Stefanie Spear, haberde yer alan iddialar üzerine CNN'e yaptığı açıklamada, Kennedy Jr.'ın, çevre savunucusu olarak " Afrika, Güney Amerika ve Asya'da yoğun seyahatlerde bulunduğunu" ve bu gezilerden birinde parazite yakalandığını söyledi.

Spear, Kennedy Jr.'ın sağlık sorunlarının 10 yıldan fazla bir süre önce çözüldüğünü, şu an kendisinin fiziksel ve zihinsel olarak sağlam olduğunu savunarak, 81 yaşındaki Başkan Joe Biden ve 77 yaşındaki eski Başkan Donald Trump'a atfen, "Rakipleri göz önüne alındığında, Kennedy Jr.'ın sağlığını sorgulamak çok komik bir durum." dedi.

Öte yandan Kennedy Jr.'ın, sağlık raporunu yayınlamayı ise reddettiği iddia edildi.

Bağımsız aday Kennedy Jr, sağcı düşünceleri nedeniyle eleştiri alıyor

Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri için önce Demokrat Parti'den aday adayı olan Robert F. Kennedy Jr, parti içinde kendisine sansür uygulandığını ve ön seçimlerde hile yapıldığını savunarak 9 Ekim 2023'te başkanlık yarışına bağımsız aday olarak devam edeceğini duyurmuştu.

Kennedy Jr, uzun zamandır kendisini Demokrat olarak tanımlıyor ve kampanya sürecinde hayatta olmayan babası Senatör Robert F. Kennedy ve amcası eski Başkan John F. Kennedy'den sık sık bahsediyor olsa da son yıllarda Kovid-19 aşısına karşı olmak gibi aşırı sağcı düşünceleri ve o alandaki isimlere yakınlığı nedeniyle eleştiriliyordu.

ABD'de, Demokrat ve Cumhuriyetçi parti dışında üçüncü partiden veya bağımsız olarak adaylığını koyan kişilerin seçimlerde her eyalette "delege" kazanabilmesi için farklı oranlarda belirlenen asgari oy sayısına ulaşması gerekiyor.

Bu nedenle üçüncü partiden veya bağımsız adayların başkan olma ihtimaline neredeyse imkansız gözüyle bakılıyor. Ancak seçmenlerden az bir oranda da olsa oy almaları nedeniyle, bu durum özellikle oyların başa baş gittiği eyalet ve bölgelerde, iki ana parti adayını ciddi şekilde etkileyebiliyor.

Kaynak: AA

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