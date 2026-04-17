Roberts-Smith Kefaletle Serbest

17.04.2026 13:28
Afganistan'da cinayetle suçlanan Avustralyalı asker Ben Roberts-Smith, mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.

SİDNEY, 17 Nisan (Xinhua) -- Afganistan'da savaş sırasında işlediği öne sürülen beş ayrı cinayetle suçlanan Avustralyalı eski özel kuvvetler askeri Ben Roberts-Smith, Sidney'deki bir mahkeme tarafından kefaletle serbest bırakıldı.

Avustralya'nın en çok madalya sahibi askerlerinden biri olan Roberts-Smith, 7 Nisan'da Sidney Havalimanı'nda tutuklanmıştı. Roberts-Smith, 2009-2012 yıllarında Afganistan'da görev yaptığı sırada beş silahsız tutukluyu öldürmekle suçlanıyordu.

Cuma sabahı görülen duruşmanın ardından mahkeme, 47 yaşındaki Roberts-Smith'in seyahat etmesi ve tanıklarla iletişim kurmasına yönelik şartlar getirerek kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Sanığın avukatları, davanın emsal niteliği taşımayan karmaşık bir hukuki sürece girebileceğini ve yargılamanın birkaç yıl sürebileceğini savunmuştu.

Öte yandan savcılar, suçlamaların ciddiyetine dikkat çekerek kefalet talebine karşı çıktı. Roberts-Smith, 2011 yılında Afganistan'daki eylemleri nedeniyle ülkenin en yüksek askeri nişanı olan Victoria Haçı ile ödüllendirilmişti.

Avustralya Federal Polisi, sanığın iki kişinin ölümüne doğrudan neden olmakla, üç kişinin ölümünde ise kasten öldürmeye yardım etmek, azmettirmek veya kolaylaştırmakla suçlandığını açıklamıştı.

Avustralya'da 2023 yılında Özel Hava Birlikleri'nin eski mensuplarından Oliver Schulz da 2012'de Afganistanlı bir erkeği öldürdüğü iddiasıyla suçlanmıştı. Ülkede savaş suçundan yargılanan ilk kişi olan Schulz'un 2027'de hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
