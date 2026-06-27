Rodez'deki Irkçı İfadeler: 3 Kişi Yargılanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rodez'deki Irkçı İfadeler: 3 Kişi Yargılanacak

27.06.2026 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Rodez kentinde Araplara yönelik ırkçı ifadelerde bulunan 3 kişi, 2027'de yargılanacak.

Fransa'nın Aveyron vilayetindeki gece kulübünde Araplara yönelik ırkçı ifadelerde bulunan 3 kişinin gelecek yıl yargılanacağı öğrenildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Aveyron'a bağlı Rodez kentinde Araplara yönelik ırkçı ifadelerin kullanıldığı gece kulübünde bulunan 3 kişi, bu hafta polise ifade verdi.

Bu kişiler, hiçbir siyasi güdü olmaksızın alkolün etkisiyle hareket ettiklerini savundu.

Rodez Cumhuriyet Savcısı Nicolas Rigot-Muller, 3 kişinin "ırkçı saikle nefrete tahrik" suçlamasıyla 17 Şubat 2027'de yargılanacağını belirtti.

Olay

Rodez'deki gece kulübünde 5 Haziran'da birçok kişi, aşırı sağcı Fransız siyasetçi Marine Le Pen'i kastederek "Marine iktidara, Araplar mezbaha" ifadelerini kullanmıştı.

O anlara ait görüntüler, sosyal medyaya yansımış, tepki çeken görüntülerle ilgili solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinden Aveyron Milletvekili Laurent Alexandre, suç duyurusunda bulunmuştu.

Olayla ilgili "nefrete ve şiddete tahrik etme" iddiasıyla 20 Haziran'da soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Fransa, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rodez'deki Irkçı İfadeler: 3 Kişi Yargılanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski CHP’li vekil ile kardeşi arasında “anne bakımı“ krizi Jandarmalık oldular Eski CHP'li vekil ile kardeşi arasında "anne bakımı" krizi! Jandarmalık oldular
6 ilde lüks araç operasyonu 30 milyon liralık vurgun yapmışlar 6 ilde lüks araç operasyonu! 30 milyon liralık vurgun yapmışlar
Antalya’da oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu Antalya'da oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu
NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek
Kongo’da ebola salgını: 1155 vaka, 304 ölüm Kongo'da ebola salgını: 1155 vaka, 304 ölüm
Özgür Özel Diyarbakır’da: Güne Selahattin Demirtaş’ın selamıyla başladık Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık

13:28
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan “Terörsüz Türkiye“ sürecine destek
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Terörsüz Türkiye" sürecine destek
11:15
AK Parti kampı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
11:13
Fransa’da hayat durma noktasında Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
11:07
Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek Meteoroloji uzmanı uyardı
Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek! Meteoroloji uzmanı uyardı
11:00
Kadın müşterilere “Canım, balım, bekar mısın“ dedi, tazminatsız kovuldu
Kadın müşterilere "Canım, balım, bekar mısın?" dedi, tazminatsız kovuldu
09:58
Tüketiciyi sevindiren karar Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var
Tüketiciyi sevindiren karar! Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 13:48:00. #.0.5#
SON DAKİKA: Rodez'deki Irkçı İfadeler: 3 Kişi Yargılanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.