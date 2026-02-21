Rögar Kazası: Elektrikli Bisikletli Kadın Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rögar Kazası: Elektrikli Bisikletli Kadın Yaralandı

Rögar Kazası: Elektrikli Bisikletli Kadın Yaralandı
21.02.2026 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskenderun'da kırık rögar kapağına düşen Şükriye Arıcı'nın yüzüne 14 dikiş atıldı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde elektrikli bisikleti ile akraba ziyaretine giden Şükriye Arıcı (51), yol ortasında kapağı kırık olan rögara düştü. Dişleri kırılan, yüzüne 14 dikiş atılan Arıcı, "Ölümden döndüm, önlem alınmasını istiyorum" dedi.

İskenderun Teknik Üniversitesi kampüs alanında bulunan Üsküdar Konteyner Kent'te yaşayan ablasını ziyaret etmek isteyen Şükriye Arıcı, elektrikli bisikletiyle yola çıktı. Meydan Mahallesi'nden geçen Arıcı, bir anda fark etmediği kapağı kırık olan rögara düştü. Yüzü asfalta çarpan Şükriye Arıcı yaralandı. Ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürülen Arıcı'nın yüzüne 14 dikiş atıldı. Dişleri de kırılan Arıcı, tedavisinin ardından yaşadığı kazayı anlattı.

'BÜYÜK TEHLİKE'

Şükriye Arıcı, önünde giden aracın arkasında trafikte ilerlediğini sırada rögara düştüğünü belirterek, "Kapağı kırık olan rögara düştüm. Ne olduğunu anlamadım, gözümü hastanede açtım. Yüzüme 14 dikiş atıldı ve dişlerim kırıldı, bir süre sonra kalan dişlerimi de çekecekler. Ölümden döndüm. Birçok insan elektrikli bisiklet ve motosiklet kullanıyor. Bu rögar ve çukurlar onlar için büyük tehlike" dedi. Yollardaki tehlikenin ölümle sonuçlanabileceğini de söyleyen Arıcı, "İşte benim halim ortada. Önlem alınmasını istiyorum. Kırık rögar kapakları olmak üzere yollardaki çukurlar, bisiklet ve motosikletli sürücüler için çok tehlikeli olabiliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İskenderun, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rögar Kazası: Elektrikli Bisikletli Kadın Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Evinde madde bulunmuştu: Kaan Tangöze’nin ifadesi ortaya çıktı Evinde madde bulunmuştu: Kaan Tangöze'nin ifadesi ortaya çıktı
Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
Ramazan’da siber tuzaklara dikkat Duygu simsarları iş başında Ramazan'da siber tuzaklara dikkat! Duygu simsarları iş başında
Messi ve Luis Suarez’in çocuklarından duygulandıran kare Messi ve Luis Suarez'in çocuklarından duygulandıran kare
Prensler de korkar Gözaltı sonrası çok konuşulacak görüntüler Prensler de korkar! Gözaltı sonrası çok konuşulacak görüntüler

10:04
Özlem Gürses’in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
09:53
65 yaşa doğal gaz müjdesi Kurallar sil baştan değişti
65 yaşa doğal gaz müjdesi! Kurallar sil baştan değişti
09:49
Murat Yıldırım’ı zorlayan bayılma sahnesi Partnerini kaldıramadı
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı
09:21
Otobüste köpekli yolcu krizi “Savcıyım, polis benim emrimde“ deyip tehditler yağdırdı
Otobüste köpekli yolcu krizi! "Savcıyım, polis benim emrimde" deyip tehditler yağdırdı
08:55
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
07:51
Gece yarısı suçüstü Eşini başka bir kadınla bastı
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 10:59:36. #7.11#
SON DAKİKA: Rögar Kazası: Elektrikli Bisikletli Kadın Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.