Roger Mello, Rami Bienali\'nde Çocuklarla Buluştu

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "1. Rami Çocuk ve Sanat Bienali" kapsamında dünyanın önde gelen çocuk kitabı yazar ve çizerlerinden Roger Mello, okurlarla bir araya geldi.

Bienal ekibinden yapılan açıklamaya göre, "Hans Christian Andersen Ödülü" başta olmak üzere çok sayıda ödülün sahibi Mello, bienalde gerçekleştirilen "Resim ve Metin Aynı Dili Konuşur" başlıklı söyleşide, çocuk edebiyatı, illüstrasyon, hayal gücü ve kitap tasarımı üzerine görüşlerini paylaştı.

Gönül Simpson moderatörlüğünde düzenlenen etkinliğin ardından Mello, "Sınırsız Kitap" başlıklı özel bir atölye çalışması da yaptı.

"En güçlü resimli kitaplar, metin ve görsel arasında kurulan bu yaratıcı diyalogdan doğar"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mello, çocukları sanat ve kitaplarla buluşturan bienalin etkileyici bir fikir olduğunu, kitapları yalnızca okunacak nesneler olmaktan çıkararak, deneyimlenen bir sanat alanına dönüştürdüğünü kaydetti.

Çocuk edebiyatında hayal gücünün önemine değinen Mello, "Çocuklar sessiz kitaplardan, alışılmadık hikayelerden ya da sıra dışı fikirlerden korkmuyor. Biz yetişkinler korkularımızı onlara öğretiyoruz." görüşünü paylaştı.

Roger Mello, çocuk kitaplarının yalnızca öğretici değil, aynı zamanda keşif ve özgürlük alanları olması gerektiğini anlattı.

Çocuk kitaplarında görsel anlatımın rolüne de dikkati çeken yazar, "Resim, metnin söylediğini yeniden anlatmaz. Bazen ona eşlik eder, bazen karşı çıkar, bazen de tamamen yeni bir hikaye kurar. En güçlü resimli kitaplar, metin ve görsel arasında kurulan bu yaratıcı diyalogdan doğar." değerlendirmesini yaptı.

Mello, kitap tasarımını da hikayenin bir parçası olarak gördüğünün altını çizerek, bir çocuk kitabında metin, illüstrasyon ve tasarımın ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu aktardı.

"Çocuk edebiyatı, insanın kendisi dışındaki canlılarla empati geliştirmesini sağlar"

Yazar ve çizer Mello, doğa ve ekoloji temalarının eserlerinde önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Çocuklara çevre bilinci kazandırmanın en etkili yolunun, soyut kavramlar yerine canlı hikayeler anlatmak olduğunu belirten Mello, "Ekolojiyi koruyalım demek, tek başına yeterli değil. Bir kuşun, bir ağacın ya da bir çocuğun hikayesini anlattığınızda gerçek bir bağ kurabilirsiniz. Çocuk edebiyatı, insanın kendisi dışındaki canlılarla empati geliştirmesini sağlar." açıklamasını yaptı.

Ayrıca çocuk kitaplarının kültürler arasında güçlü köprüler kurduğunun altını çizen Mello, Türkiye ile Brezilya arasında sanat, renkler, müzik ve hikaye anlatıcılığı bakımından pek çok ortak nokta bulunduğunu ifade etti.

Söyleşinin ardından gerçekleştirilen "Sınırsız Kitap" atölyesinde Mello, çocuklar ve gençlerle yaratıcı üretim süreçlerini deneyimledi. Katılımcılar, hikaye anlatımı, karakter tasarımı ve görsel düşünme üzerine uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi.

Dünyanın farklı ülkelerinden yazarları, çizerleri ve kültür insanlarını İstanbul'da buluşturan "Rami Çocuk ve Sanat Bienali", 15 Haziran'da sona erecek.