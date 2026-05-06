Rojin Kabaiş'in Ölümü: Bakan Gürlek Aileyle Görüştü

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van'da şüpheli şekilde yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesi ve avukatlarıyla görüştü. Gürlek, dosyanın titizlikle incelendiğini belirterek, "Cinayet mi intihar mı, bunu ortaya çıkarmak zorundayız. Devlet olarak sonuna kadar gideceğiz" dedi.

Gürlek, Van'da yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesi ve avukatlarıyla Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmede, soruşturmanın geldiği aşama ele alınırken, ailenin talepleri dinlendi.

Gürlek, Rojin Kabaiş'in ölümünün aydınlatılması için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi vererek, dosyanın Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından da takip edildiğini söyledi.

"Sürece teknik destek sağlıyoruz"

Bakan Gürlek, söz konusu daire başkanlığının doğrudan soruşturma yürütmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burada görev yapan arkadaşlarımızın tamamı ceza hukuku alanında uzman kişiler. Dosyalara farklı bir gözle bakıyor, savcılık makamıyla, aile ve avukatlarla temas halinde sürece teknik destek sağlıyoruz. Yeni bir delil varsa özel bir ekip kurulması gerekiyorsa, mesela Tunceli için özel bir ekip kurduk, burası için de daraltılmış baz için bakalım. Bizim soruşturma yetkimiz yok ama biz teknik olarak orada soruşturma yapan makamı destekliyoruz. Devletin bu olayla ilgilendiğini, sonuna kadar gidilmesi gerektiğini ailelerimize hissettiriyoruz."

Yeni delillerin ortaya çıkması halinde özel ekip kurulabileceğini belirten Gürlek, daraltılmış baz çalışması gibi teknik taleplerin de değerlendirileceğini ifade etti.

Soruşturma kapsamında Rojin Kabaiş'e ait cep telefonunun yurt dışında incelendiğini belirten Gürlek, cihazın İspanya'nın ardından Çin'e gönderileceğini kaydetti. Gürlek, "Tüm deliller yeniden değerlendirilecek, gerekli teknik incelemeler yapılacak" dedi.

"Ailenin cinayet şüphesi var"

Dosyada olayın niteliğinin henüz netleşmediğini belirten Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatının baharında, gelecekleri, umutları, hayalleri yarım kalmış bir genç kızımız. Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz. Biz üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bu birimin kuruluş amacı da bu. Özellikle faili meçhul kalmış cinayetlerde sonuna kadar gitmek. Rojin kardeşimiz hayatının baharında gencecik kızcağızken, tam olay belli değil cinayet mi, intihar mı, bunu çözmemiz lazım. Bizim zaten konumuz bu, savcılığın bunun tespitini yapması lazım. İntihar ya da cinayet. Siz aile olarak cinayet olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii bu konuda bütün hususların en ince noktaya kadar araştırılması lazım."

Baba Nizamettin Kabaiş: "Çok umutluyuz"

Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ise görüşmede Bakan Gürlek'e teşekkür ederek, "Devletimize ve adalete güveniyoruz. Çok umutluyuz" dedi. Kabaiş, kızının ölümünün aydınlatılmasını ve sorumluların ortaya çıkarılmasını istedi.

Görüşmede ayrıca Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Ceza İşleri Genel Müdürü Hazım Aslancı ve Genel Müdür Yardımcısı Ömer Demirci de hazır bulundu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaybolmuş, 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunmuştu. İlk incelemelerde vücudunda kesici ya da ateşli silah yarasına rastlanmadığı belirlenmişti.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken, dosya aynı zamanda Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından da inceleniyor.