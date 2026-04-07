ROKETSAN, Türkiye'nin Yakıt Üretim Kapasitesini 5 Katına Çıkaracak

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Kırıkkale'deki yakıt üretim tesisinin Türkiye'nin yakıt üretim kapasitesini 5 katına çıkartan 450 milyon dolarlık bir yatırım olduğunu açıkladı. Aynı gün, Avrupa'nın en büyük harp başlığı tesisi hizmete açıldı ve 1000 kişilik AR-GE ekibine olanak tanıyan teknoloji merkezinin açılışı yapıldı.

İkinci, hava savunma ve balistik füze üretim tesisi için temel atma töreni gerçekleştirildiğini belirterek, bu tesisin mevcut kapasiteyi kat be kat artıracağını ifade etti. Toplam 1 milyar dolarlık yatırımların 3 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne balistik füzeler, seyir füzeleri ve tank savar füzelerinin teslimatı yapıldı. ROKETSAN'ın 50'ye yakın ülkeye ürün sağladığı ve ihracatını hızla artırdığı vurgulandı. ŞİMŞEK 1 ve 2 projeleriyle uzay teknolojileri geliştiriliyor ve yerli uzay araçlarının fırlatılması için çalışmalar sürüyor.