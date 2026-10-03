ROKETSAN Genel Müdürü İkinci, TAYFUN Blok-3'ün seri üretimi bu yıl başlayacak dedi. - Son Dakika
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ROKETSAN Genel Müdürü İkinci, TAYFUN Blok-3'ün seri üretimi bu yıl başlayacak dedi.

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ROKETSAN Genel Müdürü İkinci, TAYFUN Blok-3\'ün seri üretimi bu yıl başlayacak dedi.
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ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, TEKNOFEST'te TAYFUN Blok-3'ün seri üretiminin bu yıl başlayacağını, Blok-2 teslimatlarının sürdüğünü bildirdi. İkinci, Azerbaycan'da ilk kez ihraç edilen BARBAROS'un Azerbaycan ordusunun denizdeki caydırıcılığına katkı sağlayacağını söyledi.

GÖKSEL YILDIRIM/ FAHRİ AKSÜT - ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, TAYFUN füzesinde teslimatların devam ettiğini, ailenin yeni üyelerinin üretimi ve yeni yetenekler kazanması için çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

ROKETSAN Genel Müdürü İkinci, festivalde AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEKNOFEST Şanlıurfa'da halkın, özellikle gençlerin Milli Teknoloji Hamlesi ürünleri olan füze, roket ve hava araçlarına muazzam ilgi gösterdiğini söyledi.

Bu ilginin kendileri için büyük motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan İkinci, şöyle konuştu:

"Çünkü gelecekte bu yükü taşıyacak olan, Milli Teknoloji Hamlesi'ni üstlenecek olan nesil, bu jenerasyon olacak. Bizim de en önemli paydaşımız buradaki genç kardeşlerimiz. Bizler de en başından beri TEKNOFEST'in paydaşı olarak roket, füze yarışmaları, su altı yarışması ve diğer organizasyonların hepsinde mümkün olduğunca ürünlerimizle, genç kardeşlerimizin, bu alanda kendisini geliştirmek isteyen öğrenci kardeşlerimizin bu alana ilgisini artırmaya gayret gösteriyoruz. Bunun meyvelerini veriyor olduğunu görmek bizim açımızdan sevindirici."

BARBAROS Kıyı Savunma Sistemi ilk kez ihraç edildi

Murat İkinci, Azerbaycan'da gerçekleştirilen ADEX Fuarı'nda atılan imzalarla ilk kez ihraç edilen BARBAROS Kıyı Savunma Sistemi'ne ilişkin de konuştu.

ATMACA ve ÇAKIR füzelerini kullanan, otonom veya bir komuta kontrol sistemi vasıtasıyla faaliyet gösterebilen BARBAROS'un ihracatının önemine işaret eden İkinci, şunları kaydetti:

"Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin denizdeki caydırıcılığına çok ciddi katkı sağlayacak bir platform BARBAROS. Bizim ÇAKIR ve ATMACA füzelerini kullandığı için son derece hızlı ve seri ürettiğimiz ürünlerimizin ihracatını gerçekleştirmiş olduk diyebiliriz. Azerbaycan bizim için sadece ürünlerimizi kullanan bir ülke değil, aynı zamanda beraber kabiliyet geliştirdiğimiz bir ülke. Orada bir de ortak üretim tesisimizin açılışını yaptık. Bu anlamda baktığımızda Azerbaycan'daki ADEX Fuarı da bizim için bu bölgenin en değerli, kıymetli fuarlarından bir tanesi haline geldi."

İhracatta hedefin önünde koşuyor

Murat İkinci, ROKETSAN'ın bu yılki ihracat performansının hedeflerinin üzerinde seyrettiğini, yıl sonunu hedeflerin üzerinde kapatacaklarını da söyledi.

Şirketin ana hedefinin dünyanın en önemli ve en büyük 50 savunma şirketi arasına girmek olduğunu belirten İkinci, "Bu sene ciddi bir tırmanış yaşadık. Önümüzdeki yıl daha da büyük bir ivmeyle İnşallah ROKETSAN'ı çok hızlı bir şekilde en üst noktalara taşıyacağız. Hem ihracat anlamında hem de üretim potansiyeli anlamında ROKETSAN çok hızlı bir büyüme sürecinin içerisinde." şeklinde konuştu.

KAYI Savunma ile ihracat odaklı büyüme hedefi

İkinci, ROKETSAN'ın yüzde 100 iştiraki olan ve ilk kez ADEX Fuarı'nda yeteneklerini sergileyen KAYI Savunma hakkında da bilgi verdi.

Şirketin klasik ve uzun menzilli mühimmatlar, güdümlü 155 mühimmatları, havan mühimmatları ile 122 ve 107 gibi roket sistemlerinin üretileceği bir yapıya sahip bulunduğunu ifade eden İkinci, temel hedefin yüksek üretim kapasitesine ulaşarak ihracat odaklı büyümek olduğunu vurguladı.

İkinci, sözlerini söyle sürdürdü:

"ROKETSAN, güdüm kitleri konusunda dünyanın sayılı şirketlerinden biri ama güdüm kitleri klasik uçak bombalarıyla beraber kullanılıyor. Bu uçak bombaları, güdüm kitleri, tapalarla beraber bütünleşik bir ürün olarak ROKETSAN şu anda bunları teslim edecek bir kabiliyete ulaşmış oldu. Yani bir ülke bizden güdümlü bir uçak bombası istediğinde güdüm kitiyle, tapasıyla, uçak bombasının kendisiyle üretip teslim edecek bir aşamaya geldik. Bu bizim için çok kıymetliydi. KAYI'nın en büyük büyüme potansiyeli aslında yüksek üretim kapasitesi ve bu yüksek üretim kapasitesiyle de ihracat odaklı olarak ROKETSAN ürünlerinin tamamlayıcı bir etkisi olacak. KAYI'ya son derece büyük yatırımları yapıyoruz. İnşallah oranın da mevcut altyapısını seri üretim amaçlı kullanacağımız gibi gelecekte çok daha büyük kapasitelere ulaştıracağız."

TAYFUN Blok-3'te seri üretim zamanı

Murat İkinci, ROKETSAN tarafından geliştirilen TAYFUN balistik füzesine yönelik çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Türkiye'nin çok farklı noktalarında atış testlerine devam edildiğini açıklayan İkinci, bu testlerin bazılarını kamuoyuyla paylaştıklarını ancak tümünü paylaşmanın mümkün olmadığını belirtti.

TAYFUN füze ailesine ilişkin gelişmelere de değinen İkinci, şunları kaydetti:

"TAYFUN Blok-2'nin seri üretimleri devam ediyor, yoğun bir teslimat takvimi var. Bununla beraber TAYFUN Blok-3'ün seri üretimi için gerekli faaliyetleri tamamlamak üzereyiz. Onların da seri üretimi bu sene başlayacak, teslimatları başlayacak. Hem üretim kapasitesi açısından hem de ürün çeşitliliği açısından büyüyen bir potansiyele sahip TAYFUN ailesi. Aynı zamanda sahadaki testlerle yeni kabiliyetleri de entegre etmeye gayret gösteriyoruz. Hep beraber hem daha üst seviye hem daha üst teknolojiye sahip hem de daha yoğun bir balistik füze üretim takvimine inşallah hep beraber şahit olacağız."

Kaynak: AA
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