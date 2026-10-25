Roma'da başbakanlık yönünde yürüyüşe polis müdahale etti, bir gösterici yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Roma'da başbakanlık yönünde yürüyüşe polis müdahale etti, bir gösterici yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Roma'da başbakanlık yönünde yürümek isteyen göstericiler polis barikatıyla karşılaştı; polis tazyikli su ve copla müdahale etti, bir gösterici başından yaralandı. Gösteriler öncesinde önleyici gözaltı tedbirleri kapsamında 28 kişinin gözaltına alındığı basına yansıdı.

İtalya'nın başkenti Roma'da protesto yürüyüşüne katılan göstericiler, başbakanlık istikametinde yürümek isteyince güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.

Ülkede geçen hafta sonu şiddet olaylarının yaşandığı protestoların ardından bugünkü gösteriler öncesinde pek çok kentte önlemler artırıldı. Buna karşın bazı şehirlerde polisle göstericiler arasında tansiyon yükseldi ve çatışmalar yaşandı.

Başkent Roma'da gün içinde farklı grupların protesto gösterileri oldu.

Sabah saatlerinde aşırı sağcı gruplar, geçen hafta Milano'da olaylı geçen gösterileri protesto etti.

Öğleden sonra sol gruplar ve öğrencilerin katılımıyla "savaş ve emperyalizm karşıtı" bir yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüş barışçıl şekilde sona ererken kortejden ayrılan gençler, ilk olarak Kolezyum yakınlarında güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi. Öğrencilerin güzergahlarını değiştirmesiyle gerginlik büyümedi.

Gençlerin izinsiz yürüyüşü bir süre daha Kolezyum çevresindeki farklı noktalarda devam ederken, bir grup tarihi amfi tiyatronun içine girerek slogan attı.

Şehir merkezinde uzun süre eylem yapan gençler, akşam saatlerinde başbakanlık yönünde yürümek isteyince Santa Sussanna Meydanı yakınında polis barikatıyla karşılaştı.

Polis ile yürümek isteyen göstericiler arasındaki müzakereler sürerken, bazı göstericilerin güvenlik güçlerine şişe, patlayıcı madde ve havai fişek atması üzerine polis tazyikli su ve yer yer cop kullanarak müdahalede bulundu.

Olaylar bir ara yatışacak gibi görünse de göstericilerin yeniden patlayıcı madde atması üzerine polis, tazyikli suyla bir kez daha müdahale etti.

Bu sırada başına bir madde isabet eden göstericinin yaralandığı ve başının kanlar içinde kaldığı görüldü.

Göstericiler, bir süre sonra polisin yolu açmayacağını anlayınca güzergahlarını değiştirerek alandan ayrıldı.

Bu arada, Roma'daki gösteriler öncesinde güvenlik güçlerinin önleyici gözaltı tedbirleri kapsamında bu sabah 28 kişiyi gözaltına aldığı basına yansıdı.

Göstericilerle polis karşı karşıya geldi

Roma ve Milano dışında Napoli, Bologna ve Torino gibi kentlerde de yüksek yaşam maliyetleri ve hükümet karşıtı protestolar düzenlendi. Bologna ve Torino'daki gösterilerde de zaman zaman göstericilerle polis arasında arbede yaşandığı basına yansıdı.

Milano'da geçen hafta sonu yaşanan olayların ardından kent merkezinde 500 asker görevlendirilmiş, mağaza vitrinleri ahşap suntalarla kapatılmıştı.

Bugün göstericilerle güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlik yaşansa da olaylar büyümedi.

Başbakan Giorgia Meloni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün de İtalya'nın meydanlarında çatışma ve düzensizlik çıkarmaya çalışan bazı şiddet yanlısı gruplara rağmen vatandaşların güvenliğini ve barışçıl protesto hakkını sağlamak için görev yapan kolluk kuvvetlerine teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
BaşbakanlıkAS RomaGüncelPolisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Yeni sektöre adım attı Wanda Nara’dan olay sahneler Yeni sektöre adım attı! Wanda Nara'dan olay sahneler
Antalya’da Altın Portakal korteji: Sanatçılar 5 kilometre boyunca halka çiçek dağıttı Antalya'da Altın Portakal korteji: Sanatçılar 5 kilometre boyunca halka çiçek dağıttı
Türkiye’yi yasa boğan iki acı haber Biri albay, diğeri astsubay Türkiye'yi yasa boğan iki acı haber! Biri albay, diğeri astsubay
Vatandaşa zehir yedireceklerdi 3 ton incire kimyasal müdahale Vatandaşa zehir yedireceklerdi! 3 ton incire kimyasal müdahale
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili
23:15
İran Meclisi komisyon başkanı Azizi, İsrail’in yaşanmaz hale geleceğini açıkladı
İran Meclisi komisyon başkanı Azizi, İsrail'in yaşanmaz hale geleceğini açıkladı
23:05
Bakan Çiftçi: Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması süreci tüm Türkiye’de tamamlandı
Bakan Çiftçi: Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması süreci tüm Türkiye'de tamamlandı
22:58
Tiran’da göstericiler bakanlık ve bankaları ateşe verdi, polis alevler içinde kaldı
Tiran'da göstericiler bakanlık ve bankaları ateşe verdi, polis alevler içinde kaldı
22:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hocasına anlamlı ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hocasına anlamlı ziyaret
22:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan elini öpmek isteyen Prof. Dr. Sadettin Ökten ’e saygı dolu karşılık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpmek isteyen Prof. Dr. Sadettin Ökten 'e saygı dolu karşılık
20:59
Samsunspor evinde yıkıldı Süper Lig’in yeni lideri Amed oldu
Samsunspor evinde yıkıldı! Süper Lig'in yeni lideri Amed oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 00:56:29. #7.13#
SON DAKİKA: Roma'da başbakanlık yönünde yürüyüşe polis müdahale etti, bir gösterici yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei