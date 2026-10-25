Roma'da başbakanlık yönünde yürüyüşe polis müdahale etti, bir gösterici yaralandı

İtalya'nın başkenti Roma'da protesto yürüyüşüne katılan göstericiler, başbakanlık istikametinde yürümek isteyince güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.

Ülkede geçen hafta sonu şiddet olaylarının yaşandığı protestoların ardından bugünkü gösteriler öncesinde pek çok kentte önlemler artırıldı. Buna karşın bazı şehirlerde polisle göstericiler arasında tansiyon yükseldi ve çatışmalar yaşandı.

Başkent Roma'da gün içinde farklı grupların protesto gösterileri oldu.

Sabah saatlerinde aşırı sağcı gruplar, geçen hafta Milano'da olaylı geçen gösterileri protesto etti.

Öğleden sonra sol gruplar ve öğrencilerin katılımıyla "savaş ve emperyalizm karşıtı" bir yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüş barışçıl şekilde sona ererken kortejden ayrılan gençler, ilk olarak Kolezyum yakınlarında güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi. Öğrencilerin güzergahlarını değiştirmesiyle gerginlik büyümedi.

Gençlerin izinsiz yürüyüşü bir süre daha Kolezyum çevresindeki farklı noktalarda devam ederken, bir grup tarihi amfi tiyatronun içine girerek slogan attı.

Şehir merkezinde uzun süre eylem yapan gençler, akşam saatlerinde başbakanlık yönünde yürümek isteyince Santa Sussanna Meydanı yakınında polis barikatıyla karşılaştı.

Polis ile yürümek isteyen göstericiler arasındaki müzakereler sürerken, bazı göstericilerin güvenlik güçlerine şişe, patlayıcı madde ve havai fişek atması üzerine polis tazyikli su ve yer yer cop kullanarak müdahalede bulundu.

Olaylar bir ara yatışacak gibi görünse de göstericilerin yeniden patlayıcı madde atması üzerine polis, tazyikli suyla bir kez daha müdahale etti.

Bu sırada başına bir madde isabet eden göstericinin yaralandığı ve başının kanlar içinde kaldığı görüldü.

Göstericiler, bir süre sonra polisin yolu açmayacağını anlayınca güzergahlarını değiştirerek alandan ayrıldı.

Bu arada, Roma'daki gösteriler öncesinde güvenlik güçlerinin önleyici gözaltı tedbirleri kapsamında bu sabah 28 kişiyi gözaltına aldığı basına yansıdı.

Göstericilerle polis karşı karşıya geldi

Roma ve Milano dışında Napoli, Bologna ve Torino gibi kentlerde de yüksek yaşam maliyetleri ve hükümet karşıtı protestolar düzenlendi. Bologna ve Torino'daki gösterilerde de zaman zaman göstericilerle polis arasında arbede yaşandığı basına yansıdı.

Milano'da geçen hafta sonu yaşanan olayların ardından kent merkezinde 500 asker görevlendirilmiş, mağaza vitrinleri ahşap suntalarla kapatılmıştı.

Bugün göstericilerle güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlik yaşansa da olaylar büyümedi.

Başbakan Giorgia Meloni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün de İtalya'nın meydanlarında çatışma ve düzensizlik çıkarmaya çalışan bazı şiddet yanlısı gruplara rağmen vatandaşların güvenliğini ve barışçıl protesto hakkını sağlamak için görev yapan kolluk kuvvetlerine teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.