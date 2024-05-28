Roma'da öğrenciler İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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Roma'da öğrenciler İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti

Roma\'da öğrenciler İsrail\'in Gazze saldırılarını protesto etti

İtalya'nın başkenti Roma'daki Sapienza Üniversitesi'nde öğrenciler, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Öğrenciler, İsrail ile yapılan işbirliği anlaşmalarının durdurulması ve rektörün istifası taleplerini dile getirdi. Yürüyüşte Filistin bayrakları ve protesto sloganları kullanıldı.

28.05.2024 18:35
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İtalya'nın başkenti Roma'daki Sapienza Üniversitesi'nde öğrenciler, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerlerinden edilmiş sivillerin bulunduğu kampı bombalaması başta olmak üzere buraya yönelik saldırılarını protesto etti.

Üniversite kampüsünde yaklaşık bir aydır, Filistin'e destek ve dayanışma göstermek, aynı zamanda da İsrail'le olan işbirliği anlaşmalarının askıya alınması için çadırlar kuran öğrenciler kampüste yürüyüş düzenledi.

Öğrenciler, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını protesto ederken, Sapienza Üniversitesinin İsrail ile işbirliği anlaşmasını durdurmadığı gerekçesiyle Rektör Antonella Polimeni'yi istifaya davet etti.

Öğrenciler, yürüyüşte ellerinde Filistin bayraklarının yanı sıra "Refah yanıyor. İsrail terör devleti. Sapienza suç ortağı" yazılı pankart taşıdı.

Bazı öğrenciler de "Tüm gözler Refah'ın üzerinde" yazılı pankartı, kampüsteki yürüyüşlerinde bazı fakültelerin pencerelerinden açarak diğer öğrencilerin dikkatini çekti.

Yürüyüşte öğrenciler, bazı fakülte binalarının içine girerek koridorlarda dolaştı.

Öğrenciler, sık sık "Özgür Filistin", "Özgür Gazze", "Hepimiz Anti Siyonistiz" ve "Polimeni istifa" sloganları atarken, okullarının İsrail'e silah satan İtalyan firmalarıyla işbirliği yapmasına da tepki gösterdi.

"Refah'taki durum gerçekten trajik ve paradoksal"

Yürüyüşe katılan ve soyadını vermek istemeyen öğrencilerden Erica, başka bir üniversitede okuduğunu ve Sapienza'daki arkadaşlarına destek için yürüyüşe katıldığını söyledi.

Erica, "Sapienza öğrencilerinin Gazze Şeridi'nde soykırım mağduru halkı desteklemek için yaptıkları gösteriye katılmak üzere buraya geldim. İtalya ve İsrail üniversiteleri arasındaki işbirliğinin kesilmesi talebiyle protesto yapıyoruz. Onlar, şu anda Refah'ta ve genel olarak tüm Filistin'de yaşanan ölümlerin ve bombardımanların suç ortağıdır." dedi.

Öğrenci Dario da "Biz, üniversite rektörümüzden İsrail üniversiteleri ve silah satan firmalarla yapılan anlaşmaların durdurulmasını istiyoruz. Çünkü İsrail üniversitelerinin, Filistin'de onlarca yıldır var olan apartheid sisteminin bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle hem savaş alanındaki araştırmalarıyla hem de genel olarak varlıklarıyla birçoğu yasa dışı işgal edilen topraklarda bulunuyor. Onlar bu sistemin ve yaşanan soykırımın suç ortağıdır." diye konuştu.

İsrail'in Refah'taki son saldırıları hakkında düşünceleri de sorulan Dario, şunları kaydetti:

"Refah'taki durum gerçekten trajik ve paradoksal. Aslında İsrail, uluslararası mahkemenin açık talebini fiilen tanımayarak doğrudan ihlal etmiştir. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hakkında yakalama kararı sonrasında bombalamaların durması gerektiği belirtilmesine rağmen bu son saldırıların, İsrail'in gerçekleştirmek istediği etnik temizlik operasyonunun bir parçası olduğunu düşünüyorum. Batı'dan destek geldiği sürece de bunu yapmaya devam edecek, tam da bu nedenle burada hükümetlerimizden somut eylemlerle her yolu denemelerini istemek için sokaklardayız. Bu nedenle İsrail devletine boykot yapılması ve onlara şu anda sağlanan desteğin durdurulması gerekiyor."

Öğrencilerin yürüyüşü olaysız sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Roma'da öğrenciler İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti - Son Dakika

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