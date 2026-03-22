Roma'da Patlama: İki Anarşist Hayatını Kaybetti

İtalya'nın başkenti Roma'da yaşanan bir patlama ve akabinde evin çatısının çökmesi sonucu enkaz altında ölen 2 kişinin, muhtemel eylem hazırlığındaki anarşistler olduğu bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlerde, başkentteki Acquedotti Parkı'nda terk edilmiş bir evde önceki gün yaşanan olayda hayatını kaybeden 2 kişinin, cezaevinde bulunan anarşist Alfredo Cospito'ya bağlı muhtemel bir eylem hazırlığındaki anarşistler olduğu belirtildi.

Roma Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili başlattığı soruşturmada, ölen 2 kişinin terk edilmiş evde kalan evsizler olmadığının ortaya çıktığı kaydedildi.

Kimlik tespit çalışmaları neticesinde ölen kişilerin Alessandro Mercogliano ile Sara Ardizzone olduğu ve bu kişilerin farklı suçlardan aldığı mahkumiyetler sebebiyle cezaevinde sıkı tecrit altında bulunan anarşist Alfredo Cospito'nun grubundan oldukları ifade edildi.

Ölen kişilerin anarşist olması sebebiyle başsavcılığın terörle mücadele biriminin devraldığı soruşturmadan basına yansıyan bilgilerde, Mercogliano ile Ardizzone'nin, terk edilmiş evde muhtemel bir sabotaj eylemi için patlayıcı bir düzenek hazırlamakta olduğu aktarıldı.

Soruşturmayı yürütenlerin, iki anarşistin hazırladığı düzeneğin aniden infilak etmesi ve çatının da patlamanın etkisiyle çökmesi sonucunda enkaz altında kalarak can verdiği tezinin üstünde durduğu kaydedildi.

Olayın ardından İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin, bugün Terörle Mücadele Stratejik Analiz Komitesini topladığı ve Acquedotti Parkı'ndaki hadise ile anarşist grupların eylem olasılıklarını değerlendirdiği bildirildi.

Bu arada, İtalya genelinde bugün farklı noktalarda anarşist gruplara yönelik operasyonlar düzenlendiği ifade edildi.

Diğer taraftan, "41-bis" sayılı yasa çerçevesinde sıkı tecrit koşulları altında tutulan Cospito için mayıs ayında söz konusu yasanın 4 yıllık uygulama süresinin sona ereceği ancak bunun 2 yıl daha uzatılma ihtimali olduğu belirtilen haberlerde, Cospito yanlısı grupların bu nedenle anarşist eylem hazırlığına girişmiş olabilecekleri de ifade edildi.

Cospito için 2023 yılında birçok protesto ve eylem yapılmıştı

Gayri Resmi Anarşistler Federasyonu (FAI) isimli anarşist grubun elebaşı Alfredo Cospito, 2006'da bir jandarma kışlasına saldırmak ve 2012'de de bir nükleer enerji firmasındaki üst düzey yöneticinin yaralanmasına karışmaktan mahkum olmuştu.

Karıştığı bu olaylarda devletin güvenliğine kastetmek suçlamasıyla aldığı farklı mahkumiyetler nedeniyle 10 yılı aşkın süredir cezaevinde olan Cospito, cezaevi dışına gönderdiği mesajlarda şiddete teşvik ettiği gerekçesiyle Mayıs 2022'den beri kamuoyunda "41bis" adıyla bilinen ülkede mafya elebaşıları, terör suçlarından hüküm giyenlere uygulanan düzenleme çerçevesinde sıkı tecrit altında tutuluyor.

Cospito'nun, sıkı tecrit koşulları altında tutulmasını protesto etmek için 2022 sonunda açlık grevi başlatması, 2023 yılının başında ülkede birçok protesto gösterisinin düzenlenmesine yol açmıştı. Yine bu süreçte, İtalya'nın Yunanistan, Almanya, İspanya gibi ülkelerdeki diplomatik misyonları ve diplomatları, anarşist grupların kundaklama saldırılarının hedefi olmuştu.