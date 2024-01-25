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Roma'da 'Yurt Dışı Buluşmaları' etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika
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Roma'da 'Yurt Dışı Buluşmaları' etkinliği gerçekleştirildi

Yunus Emre Enstitüsü ve Turkuvaz Medya Grubu işbirliğinde Roma'da düzenlenen etkinlikte, birçok konuşmacı edebiyat, psikoloji ve medya alanlarında sunumlar yaptı. Türk vatandaşları ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, başarılı bir şekilde tamamlandı.

Roma\'da \'Yurt Dışı Buluşmaları\' etkinliği gerçekleştirildi
25.01.2024 - 02:23,  Güncelleme: 02:23
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İtalya'nın başkenti Roma'da "Yurt Dışı Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki Lacivert dergi işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Prof. Dr. Kemal Sayar, yazar Ekrem Demirli, Dr. Savaş Barkçin, Lacivert Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Akar ve Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay konuşmacı olarak yer aldı.

YEE Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Zafer Kıyıcı'nın ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Turkuvaz Dergi Genel Müdürü Yasemin Gebeş, Roma'da yaşayan Türk vatandaşları ve bu kentte eğitim gören Türk öğrenciler katıldı.

Etkinliğin ardından AA muhabirine konuşan YEE Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Kıyıcı, "Lacivert dergi ve Enstitümüz işbirliğinde yurt dışı buluşmalarını bugün Roma'da gerçekleştirdik. Roma'da tabii kendi alanlarında iyi olan hocalarımızı ağırladık. Bu etkinlikte Roma'da yaşayan Türk vatandaşlarının, öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılaştık Sayın hocalarımızı burada ağırlamaktan çok mutlu olduk. Bugünkü yurt dışı buluşmalarında edebiyat, medya ve psikoloji alanlarında hem sayın hocalarımız tarafından konuşmalar yapıldı hem de sorular cevaplandı." diye konuştu.

Turkuvaz Dergi Genel Müdürü Gebeş de Roma'nın yurt dışındaki dördüncü durakları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

" Yunus Emre'nin hepinizin bildiği gibi Türk kültürünü ve Türk dilini geliştirmek ve yaygınlaştırmak üzere yaptığı bir çalışma bu. Biz de Lacivert dergisi olarak bu kez Roma ayağında, burada yaşayan Türkler ve Türkçe öğrenmek isteyen Romalılara kendi kültürümüzü kendi dilimizde anlattık. Çok değerli katılımcılarımız vardı. Kendi alanında çok değerli konuşmacılarımız oldu. Gördüğüm kadarıyla gelen sorulardan da aslında izleyicilerin de bundan son derece memnun olduğu kanısı uyandı."

Yaklaşık iki saat süren etkinlikte edebiyat, psikoloji ve medya alanları başta olmak üzere dinler arasındaki münasebetler farklı açılardan ele alındı.

"Yurt Dışı Buluşmaları" programının bir sonraki durağının Malta'nın başkenti Valetta olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Roma'da 'Yurt Dışı Buluşmaları' etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika
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