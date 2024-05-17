Roma\'daki kütüphaneye Türkçe kitaplar bağışlandı

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İtalya'nın başkenti Roma'daki kütüphaneye Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından Türkçe kitaplar bağışlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Testaccio semtinde bulunan, Roma Belediyesine ait Enzo Tortora Kütüphanesi'nde düzenlenen törende Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Rıza Haluk Söner ile Milano Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Tolga Erdoğan, çocuklara yönelik Türkçe öykü ve masallardan oluşan 150 kitap bağışladı.

Kitaplar için kütüphanede ayrı bölüm oluşturuldu.

Söner ve Erdoğan, kütüphanelerinde Türkçe kitaplar için bölüm oluşturan ve bu önemli kültürlerarası projeye olanak sağlayan Enzo Tortora Kütüphanesi'nin sorumlu yetkilileri Dr. Maria Carla Mancinelli ile Giorgia Del Monte'ye teşekkür etti.

Törenin son bölümünde Prof. Dr. Erdoğan ile Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmeni Müjde Yalçın tarafından İtalyan çocukları ve ailelerine yönelik Türkçe etkileşimli kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Okuma etkinliğinde şarkılar söyleyip oynayan çocuklar, keyifli zaman geçirdi.