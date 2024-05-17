Roma'daki kütüphaneye Türkçe kitaplar bağışlandı - Son Dakika
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Roma'daki kütüphaneye Türkçe kitaplar bağışlandı

Roma\'daki kütüphaneye Türkçe kitaplar bağışlandı

İtalya'nın başkenti Roma'daki Enzo Tortora Kütüphanesi'ne Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından 150 adet Türkçe kitap bağışlandı. Bağışlanan kitaplar için kütüphanede özel bir bölüm oluşturuldu. Törende çocuklara yönelik Türkçe öykü ve masallar okundu ve Türkçe etkileşimli kitap okuma etkinliği düzenlendi.

17.05.2024 13:18
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İtalya'nın başkenti Roma'daki kütüphaneye Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından Türkçe kitaplar bağışlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Testaccio semtinde bulunan, Roma Belediyesine ait Enzo Tortora Kütüphanesi'nde düzenlenen törende Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Rıza Haluk Söner ile Milano Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Tolga Erdoğan, çocuklara yönelik Türkçe öykü ve masallardan oluşan 150 kitap bağışladı.

Kitaplar için kütüphanede ayrı bölüm oluşturuldu.

Söner ve Erdoğan, kütüphanelerinde Türkçe kitaplar için bölüm oluşturan ve bu önemli kültürlerarası projeye olanak sağlayan Enzo Tortora Kütüphanesi'nin sorumlu yetkilileri Dr. Maria Carla Mancinelli ile Giorgia Del Monte'ye teşekkür etti.

Törenin son bölümünde Prof. Dr. Erdoğan ile Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmeni Müjde Yalçın tarafından İtalyan çocukları ve ailelerine yönelik Türkçe etkileşimli kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Okuma etkinliğinde şarkılar söyleyip oynayan çocuklar, keyifli zaman geçirdi.

Kaynak: AA

Türkiye, İtalya, Roma, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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