Roman Yarışması: Aile Teması Öne Çıkıyor

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Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), ailenin önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlediği "Ailem: En Değerli Hazinem" konulu roman yarışmasına başvurular başladı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, yarışmaya 18 yaşını dolduran yurt içi ve yurt dışından herkes katılabilecek.

Oluşturulan eserlerin aile konulu özgün nitelik taşıması gerekecek. Milli ve dini değerlere aykırı içerikler değerlendirilmeyecek.

Yarışmaya 11 Nisan 2025'e kadar "yarisma.ilksay@tdv.org" adresinden başvurulabilecek.

Yarışmanın sonuçları 15 Mayıs 2025'te açıklanacak.

Yarışmada birinciye 50 bin, ikinciye 35 bin, üçüncüye ise 20 bin lira para ödülü verilecek.