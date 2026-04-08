Bakan Göktaş, Roman Vatandaşlara Yönelik Konut ve Eylem Planlarını Açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Nisan Romanlar Günü kapsamında Başakşehir'de gerçekleştirilen 'Roman Tarihi ve Kültürü' etkinliğine katıldı. Etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve diğer davetliler de katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından müzik dinletisi ve panel ile başladı.

Bakan Göktaş, konuşmasında Roman vatandaşların kültürel katkılarını vurgulayarak, 2009'daki Roman Açılımı'nın önemine değindi. Roman vatandaşlara yönelik çalışmalar kapsamında, 2016-2021 döneminde Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın uygulandığını, eğitim, istihdam, sağlık ve barınma alanlarında hizmetler sunulduğunu belirtti. Ayrıca, SİROMA ve ROMSİD projeleriyle farkındalık ve hizmet izleme süreçlerinin güçlendirildiğini ifade etti.

2023-2030 dönemini kapsayan yeni Eylem Planı'nın ilk aşamasının tamamlandığını ve 2026'da ikinci aşamanın yürürlüğe girdiğini açıklayan Göktaş, yerel ihtiyaçlara göre hareket edildiğini vurguladı. Roman vatandaşların yoğun yaşadığı 22 ilde toplam 6 bin 720 konut yapılarak teslim edildiğini, Eylem Planı kapsamında ise bin 71 konut içeren yeni bir proje planlandığını duyurdu. Bu projeyle, Roman vatandaşların yaşam biçimlerine uygun yerleşim modelleri hedefleniyor.

Bakan Göktaş, 89 Sosyal Dayanışma Merkezi'nde sosyal destek, eğitim ve mesleki gelişim hizmetleri sunulduğunu, LOCALROMA ve Roman Entegrasyonu Projesi gibi girişimlerle yerel yönetimlerin desteklendiğini ekledi. Roman kadınların ve gençlerin güçlendirilmesinin önemini vurgulayarak, kültürel zenginliğin korunması ve fırsat eşitliğinin artırılması gerektiğini belirtti.

İstanbul Valisi Davut Gül ise, Roman çocukların eğitimine yönelik çalışmaları anlattı. Anaokulu ve kreşlerin yaygınlaştırılacağını, 'Ödev Evleri' projesiyle 253 merkezde öğrencilere destek sağlandığını ve bu sayının artırılacağını söyledi. Ayrıca, dezavantajlı çocuklara 'Kantin Kart' verilerek, her ay 2000 TL yükleme yapılacağını ve tüm Roman çocukların bu kartlardan yararlanacağını açıkladı.

Program, Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi Konseri, klarnet gösterisi, hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.