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Romanya açıklarında sürüklenen gemi İlyasbey Limanı'na yaklaştırıldı - Son Dakika
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Romanya açıklarında sürüklenen gemi İlyasbey Limanı'na yaklaştırıldı

Trabzon Limanı'ndan Ukrayna Çornomorsk Limanı'na hareket eden Nordea Star isimli kargo gemisi, Romanya açıklarında yan yatmış ve sürüklenmeye başlamıştı. Geminin Cide ilçesine kadar sürüklenmesi sonucunda yapılan çalışmalar neticesinde gemi İlyasbey Limanı'na yaklaştırıldı. Geminin yükünün düzeltilerek armatöre teslim edileceği belirtildi.

Romanya açıklarında sürüklenen gemi İlyasbey Limanı\'na yaklaştırıldı
22.01.2024 - 13:57,
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Romanya açıklarında yan yatarak Kastamonu'nun Cide ilçesine kadar sürüklenen gemi çekilerek, İlyasbey Limanı'na yaklaştırıldı.

İlyasbey köyü açıklarına kadar gelen gemiyle ilgili başlatılan çalışmalar neticesinde gemi İlyasbey Limanı'nın yakınına kadar çekildi.

Geminin yükünün düzeltilerek ilerleyen günlerde armatöre teslim edileceği öğrenildi.

Trabzon Limanı'ndan Ukrayna Çornomorsk Limanı'na 6 bin 497 ton üre yükü ile hareket eden Palau bayraklı Nordea Star isimli kargo gemisi, Romanya açıklarında yük kayması sonucu yan yatmış, daha sonra sürüklenmeye başlayan gemideki 16 Suriye ve 1 Mısır uyruklu mürettebatın Romanya makamları tarafından tahliye edildiği öğrenilmişti. Romanya açıklarından sürüklenen gemi 15 Ocak'ta Kastamonu'nun Cide ilçesine ulaşmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Romanya açıklarında sürüklenen gemi İlyasbey Limanı'na yaklaştırıldı - Son Dakika
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