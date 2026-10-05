Romanya açıklarında ticari gemide yangın çıktı, 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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Romanya açıklarında ticari gemide yangın çıktı, 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

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Romanya açıklarında ticari gemide yangın çıktı, 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
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Romanya'nın Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde seyreden ticari gemide çıkan yangında 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Romanya Denizcilik Otoritesi arama kurtarma başlattı; medya geminin Ukrayna'dan İtalya'ya tahıl taşıdığını ve İHA saldırısı iddiasını yazdı.

Romanya İçişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Sahil Güvenlik ekiplerinin, Romanya'nın Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde seyreden ticari bir gemide yangın çıktığına dair bilgi aldığı belirtildi.

KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI

Romanya Denizcilik Otoritesinin (ANR) ülke kara suları dışında yaşanan kazaya ilişkin arama kurtarma operasyonu başlattığı aktarılan açıklamada, helikopterlerin de çalışmalara dahil olduğu ifade edildi. Açıklamada, yangın sonucu batmaya başlayan geminin mürettebatından 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 11 kişinin ise yaralı olarak tedavi altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

İHA SALDIRISI İDDİASI

Romanya medyası, ticari geminin Ukrayna'dan İtalya'ya tahıl taşıdığını belirtirken, bazı haberler ise geminin insansız hava aracı (İHA) tarafından vurulduğu iddialarına yer verdi.

Kaynak: AA
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