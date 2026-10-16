Romanya Cumhurbaşkanı Dan, yüzlerce İHA'nın hava sahasını ihlal ettiğini söyledi - Son Dakika
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Romanya Cumhurbaşkanı Dan, yüzlerce İHA'nın hava sahasını ihlal ettiğini söyledi

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Romanya Cumhurbaşkanı Dan, ülkesinin Karadeniz'deki en büyük hava üssüne sahip olmasının ABD ile stratejik ilişkilerde önemli rol oynadığını belirtti. Dan, Romanya hava sahasını ihlal eden yüzlerce İHA tespit ettiklerini, bunların büyük çoğunluğunun Rusya'ya ait olduğunu söyledi.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicoşur Dan, ülkesinin Karadeniz'deki en büyük hava üssüne sahip olmasının, ABD ile iyi stratejik ilişkiler geliştirmesinde önemli rol oynadığı mesajını verdi.

Romanya Ulusal Haber Ajansı (AGERPRES), Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'de bulunan Cumhurbaşkanı Dan'ın Bloomberg'e değerlendirmede bulunduğunu aktardı.

Dan, Romanya ve Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini belirterek, Ukrayna'nın sadece uluslararası hukuk için değil, Avrupa'nın kendi güvenliği için de önemli olduğunu söyledi.

Son günlerde Karadeniz'de ticari gemilerin insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğramalarına ilişkin Dan, "Teknik olarak İHA'ların Rusya'ya ait olduğunu söyleyemeyiz. Şu aşamada diyebileceğimiz tek şey, Romanya hava sahasını ihlal eden yüzlerce İHA tespit ettik. Bunların büyük çoğunluğu Rusya'ya ait." diye konuştu.

Dan, Romanya'nın ABD ile ilişkilerinin "oldukça iyi" olduğunu belirterek, "Her iki ülke için de karşılıklı fayda sağlayan, köklü bir stratejik ortaklığımız var. Karadeniz'deki en büyük üs bizde bulunuyor. Bu üs ile birlikte ABD, Orta Doğu veya Doğu Akdeniz gibi dünyanın başka bölgelerine güç yansıtmakla ilgileniyor. Bu bağlamda, ABD ile iyi stratejik ilişkilerimiz var." ifadelerine yer verdi.

Ulusal medyada Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki Köstence kenti yakınlarında bulunan Mihail Kogalniceanu Hava Üssü'nde büyütme projesinin yürütüldüğü anlatılarak, çalışmaların tamamlanmasıyla buranın Avrupa'nın en büyük üslerinden biri haline geleceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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