Romanya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Romanya'nın başkenti Bükreş'te anma etkinliği yapıldı.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlik, Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde şehit düşen kahramanların aziz hatırasına saygı duruşunda bulunulması ile başladı.

Türkiye ile Romanya milli marşlarının okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla şehitler anıldı.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, konuşmasında, 15 Temmuz'un Türkiye'nin demokrasi tarihindeki yerini vurgulayarak, milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği destansı mücadelenin önemine dikkat çekti.

Etkinlik kapsamında, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından düzenlenen "15 Temmuz: Gençliğin Gözüyle Milletin Destanı" temalı kısa film ve belgesel yarışmasının ödül töreni de gerçekleştirildi. Türkiye'nin yaşadığı bu tarihi süreci genç kuşaklara aktarmayı hedefleyen yarışmada dereceye giren eser sahiplerine ödülleri, Büyükelçi Altan tarafından takdim edildi.

Bükreş Yunus Emre Enstitüsü tarafından açılan 15 Temmuz temalı sergi de katılımcılardan yoğun ilgi gördü.