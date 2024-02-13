Romanya'da fidye yazılım saldırısı: 100'den fazla sağlık tesisi etkilendi - Son Dakika
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Romanya'da fidye yazılım saldırısı: 100'den fazla sağlık tesisi etkilendi

Romanya\'da fidye yazılım saldırısı: 100\'den fazla sağlık tesisi etkilendi

Romanya'da fidye yazılım saldırısı sonucunda 100'den fazla sağlık tesisi ve hastanenin sağlık yönetim sistemi çalışamaz hale geldi. Bilgisayar korsanları, çocuk ve acil durum hastanelerinin de aralarında bulunduğu onlarca sağlık kuruluşunu hedef aldı. Saldırı sonucunda 25 hastane ve 79 sağlık tesisinin sistemleri çalışamaz hale gelirken diğer tesislerin sistemleri tedbir amacıyla devre dışı bırakıldı. Bilgisayar korsanları, şifreledikleri dosyaların kilidini açmak için 3,5 Bitcoin talep etti. Olaya ilişkin soruşturmalar sürerken, benzer bir saldırı 2017'de İngiltere'de 80 sağlık kuruluşunda sistem aksaklıklarına neden olmuştu.

13.02.2024 23:45
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Romanya'da "fidye yazılım saldırısı" nedeniyle 100'den fazla sağlık tesisi ve hastanenin sağlık yönetim sistemi çalışamaz duruma geldi.

BBC'nin haberine göre, bilgisayar korsanları ülke genelinde aralarında çocuk ve acil durum hastanelerinin de yer aldığı onlarca sağlık kuruluşunu hedef aldı.

Romanya Sağlık Bakanlığı, saldırının büyük ölçüde dün gece gerçekleştiğini ve ülkede yaygın olarak kullanılan bir tıbbi bilgi sistemini hedef aldığını açıkladı.

Fidye yazılım saldırısında 25 hastane ve 79 sağlık tesisinin sistemleri çalışamaz hale gelirken tedbir amacıyla diğer tesislerin sistemleri devre dışı bırakıldı.

Bilgisayar korsanları, şifreledikleri dosyaların kilidini açmak için yaklaşık 165 bin dolar değerinde olan 3,5 Bitcoin talep etti.

Yetkililer kötü amaçlı yazılımın türünün belirlendiği ancak sorumluların kimliğinin araştırıldığını belirterek, olaya ilişkin kapsamlı soruşturmaların sürdüğünü bildirdi.

İngiltere'de de 2017'de benzer bir saldırı nedeniyle 80 sağlık kuruluşunda sistem sekteye uğramış, yaklaşık 7000 randevu iptal edilmiş veya yeniden düzenlenmişti.

Kaynak: AA

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