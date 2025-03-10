Romanya'da Georgescu'nun Adaylığı Reddedildi - Son Dakika
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Romanya'da Georgescu'nun Adaylığı Reddedildi

Romanya Merkez Seçim Komisyonu, Georgescu'nun yeniden adaylığını onaylamadı, protestolar başladı.

10.03.2025 03:16
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Romanya Merkez Seçim Komisyonu (BEC), Kasım 2024'te gerçekleştirilen ve iptal edilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu birinci sırada tamamlayan Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu'nun yeniden adaylığını onaylamadı.

BEC'den yapılan yazılı açıklamada, 4 Mayıs'ta Romanya'da yeniden yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için 4 bağımsız adayın başvurularının incelendiği belirtildi.

İptal edilen seçimin ilk turunda en yüksek oyu alan ve Batı ve NATO karşıtı tutumuyla bilinen Georgescu'nun yeniden adaylık başvurusunun reddedildiği bildirilen açıklamada, 2 bağımsız aday için de aynı kararın alındığı kaydedildi.

Açıklamada, bağımsız adaylardan birinin başvurusunun kabul edildiği aktarılırken, detaylı açıklamanın daha sonra yayımlanacağı ifade edildi.

Georgescu ret kararını eleştirdi

Georgescu, adaylığının reddedilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Avrupa'nın "diktatörlük" altında olduğunu iddia ederek, "Romanya'da demokrasi düşerse tüm demokrasi dünyası da düşer." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, ret açıklamasının ardından çok sayıda Georgescu destekçisi BEC binası önünde toplandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, toplanan kalabalık ve binayı koruyan polis arasında arbede yaşandı. Kalabalığın güvenlik koridorunu aşmaya çalıştığı görüldü.

Yeni cumhurbaşkanlığı seçimi 4 Mayıs'ta

Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 24 Kasım 2024'te yapılan ilk turunda Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Georgescu, oyların yüzde 22,95'ini alarak birinci olmuş, merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi yüzde 19,17 oy alarak ikinci tura yükselmişti.

İtirazlar sonucu Romanya Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu iptal etmişti.

Georgescu, iptal kararına itiraz etmiş, önce Bükreş Temyiz Mahkemesi, ardından Romanya Yüksek Mahkemesi, cumhurbaşkanlığı seçiminin iptal edilmesi kararının geçerli olduğuna hükmetmişti.

Seçmenler, yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere ilk tur için 4 Mayıs'ta, ikinci tur için 18 Mayıs'ta sandık başına gidecek.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Demokrasi, Politika, Romanya, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Romanya'da Georgescu'nun Adaylığı Reddedildi - Son Dakika

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