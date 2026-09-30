Romanya'da Mureşan'ın sunduğu hükümet 182 evet oyuna rağmen güvenoyu alamadı - Son Dakika
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Romanya'da Mureşan'ın sunduğu hükümet 182 evet oyuna rağmen güvenoyu alamadı

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Romanya'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Siegfried Mureşan, parlamentodaki güvenoylamasında yeterli desteği bulamadı. 321 milletvekilinin katıldığı oylamada 182 evet oyuna karşın gerekli 233 çoğunluk sağlanamadı ve Mureşan'ın sunduğu hükümet reddedildi.

Romanya'da Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'ın hükümeti kurmakla görevlendirdiği Siegfried Mureşan'ın, parlamentoda güvenoyu alamadığı belirtildi.

Ulusal medyada yer alan haberlerde, bir süredir siyasi kriz yaşanan Romanya'da, Mureşan liderliğindeki yeni hükümet için parlamentoda oturum düzenlendiği kaydedildi.

Romanya Parlamentosu'nda yapılan güvenoylamasına 464 milletvekilinden 321'inin katıldığı ifade edilen haberlerde, Mureşan'ın güvenoyu için gerekli 233 oyu alamadığı aktarıldı.

Haberlerde, milletvekillerinden 182'si yeni hükümet için "evet" oyu kullansa da gerekli çoğunluğa ulaşılamaması nedeniyle Mureşan'ın parlamentoya sunduğu yeni hükümetin reddedildiği ifade edildi.

Bu arada, parlamentodaki oturuma Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) milletvekilleri katılmazken, Romanya'da en büyük parti konumundaki Sosyal Demokrat Parti (PSD) milletvekilleri ise oy kullanmadı.

Mureşan, yaptığı açıklamada, "Bugün Romanya Parlamentosu'nda siyasi krizi sona erdirecek bir çözüm ortaya koyduk. Siyasi krizi tetikleyen partilerin, krizin uzatılması yönünde oy kullandıklarını gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önceki hükümeti kurma çalışmaları da başarısız oldu

PSD ve AUR tarafından 5 Mayıs'ta verilen gensoru önergesinin oylamasında hükümetin düşmesinin ardından Romanya'da yeni hükümet kurulamamış ve ülkenin içinde bulunduğu siyasi kriz derinleşmişti.

Partiler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Dan, 4 Haziran'da AP üyesi Eugen Tomac'ı hükümeti kurmakla görevlendirmiş ancak parlamentoda yeterli desteği alamayan Tomac, 14 Haziran'da görevi iade ettiğini açıklamıştı.

Dan, daha sonra Ulusal Liberal Parti'den (PNL) Adrian Veştea'ya hükümeti kurma görevini vermişti.

Veştea'nın 22 Haziran'da parlamentoya sunduğu 22 kişilik kabine güvenoyu alamamıştı.

Kaynak: AA
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