Romanya'da Seçim Sonrası Ciolacu İstifa Etti - Son Dakika
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Romanya'da Seçim Sonrası Ciolacu İstifa Etti

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Başbakan Ciolacu, görevinden istifa etti ve koalisyonu bozdu.

05.05.2025 20:30
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Romanya'da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu sonrasında mevcut Başbakan Marcel Ciolacu görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ciolacu'nun mensubu olduğu Sosyal Demokrat Partisi (PSD) Ulusal Siyasi Konseyi, dün yapılan seçimlerin ardından toplanarak partinin iktidardaki koalisyondan ayrılmasına ve Ciolacu'nun görevinden istifa etmesine karar verildiğini bildirdi.

Toplantı sonrasında partinin genel merkezinde kameralar karşısına geçen Ciolacu, PSD'nin iktidardaki koalisyonu bozma kararının ardından başbakanlık görevinden istifa ettiğini teyit etti.

Kabinedeki PSD mensubu bakanların geçici olarak hükümette kalıp kalmayacaklarına karar vermek üzere koalisyon ortağı Ulusal Liberal Parti (PNL) temsilcileriyle görüşeceklerini aktaran Ciolacu, ayrıca partisinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda hiçbir adayı desteklememe kararı aldığını duyurdu.

Karar, iktidar koalisyonunun adayı Crin Antonescu'nun dün yapılan seçimlerde istenilen başarıyı elde edememesinin ardından geldi.

İkinci tur 18 Mayıs'ta

Romanya'da yenilenen cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu, aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion önde tamamlamıştı.

İlk turda yüzde 41'le ilk sırayı alan Simion ve yüzde 21'le ikinci sıraya yerleşen bağımsız aday Nicuşor Dan'ın 18 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda yarışacağı kesinleşmişti.

İktidar koalisyonunun ortak adayı Antonescu ise özellikle yurt dışında kullanılan oylar nedeniyle geriye düşerek yüzde 20 ile üçüncü sırada yer almıştı.

İlk tur iptal edilmişti

Romanya'da cumhurbaşkanı seçiminin 24 Kasım 2024'te yapılan ilk turunda Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu, oyların yüzde 22,95'ini alarak birinci olmuş, merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi yüzde 19,17 ile ikinci sırayı almıştı.

İtirazlar sonucu Romanya Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu iptal etmişti.

Georgescu, iptal kararına itiraz etmiş, önce Bükreş Temyiz Mahkemesi, ardından Romanya Yüksek Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçiminin iptal edilmesi kararının geçerli olduğuna hükmetmişti.

Kaynak: AA

Politika, Romanya, Güncel, Dünya, Son Dakika

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