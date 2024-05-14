Romanya'dan kaçak yollarla getirilen 65 kilogram sülük için zorla getirme kararı çıkarıldı - Son Dakika
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Romanya'dan kaçak yollarla getirilen 65 kilogram sülük için zorla getirme kararı çıkarıldı

Romanya\'dan kaçak yollarla getirilen 65 kilogram sülük için zorla getirme kararı çıkarıldı

Romanya'dan kaçak yollarla Türkiye'ye getirilmeye çalışılan 65 kilogram sülük olayında, sanık hakkında mahkemece zorla getirme kararı çıkarıldı. Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık katılmazken, kamu avukatı hazır bulundu. Sanık S.G. hakkında kaçakçılık suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

14.05.2024 13:39
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Romanya'dan kaçak yollarla 65 kilogram sülüğü Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirmeye çalıştığı iddia edilen sanık hakkında mahkemece zorla getirme kararı çıkarıldı.

Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "Eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık S.G. katılmadı.

Duruşmada, kamu avukatı hazır bulundu.

Mahkeme sanık S.G. hakkında zorla getirme kararı verdi.

Olay

S.G. yönetimindeki TL08KAN plakalı otomobil, 21 Eylül 2023 tarihinde Bulgaristan'dan Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı sırada gümrük muhafaza ekiplerinde aramaya tabi tutulmuş, otomobilde 65 kilogram sülük ele geçirilmişti.

Kaçakçılık suçundan gözaltına alınan şüpheli S.G, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Romanya'dan kaçak yollarla getirilen 65 kilogram sülük için zorla getirme kararı çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Romanya'dan kaçak yollarla getirilen 65 kilogram sülük için zorla getirme kararı çıkarıldı - Son Dakika
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