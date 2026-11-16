Romanya, Fransa'nın tespit ettiği 2 İHA için Karadeniz'e dalgıç ekipleri sevk etti

Romanya, Karadeniz açıklarında sürüklenen 2 insansız hava aracını (İHA) incelemek üzere dalgıç ekiplerini gönderdi.

Romanya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa'ya ait bir uçağın Romanya'nın Karadeniz kıyısı açıklarında sürüklenen 2 İHA tespit ettiği ve ülke makamlarına bilgi verdiği ifade edilerek, patlayıcı imhası konusunda uzman 2 dalgıç ekibinin inceleme için bölgeye gönderildiği belirtildi.

Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'ndan (MCM Black Sea) bir ekibin de inceleme çalışmalarına dahil olacağı aktarılan açıklamada, inceleme sonuçlarının paylaşılacağı kaydedildi.

Romanya Savunma Bakanı Stefan Radu Opera, ulusal basına yaptığı açıklamada, Karadeniz'deki gelişmeleri görüşmek üzere yarın Brüksel'e gideceğini söyleyerek, NATO müttefiklerini de ilgilendiren bir konuyla karşı karşıya olduklarının altını çizdi.

Hafta sonu Romanya'nın Karadeniz kıyısı açıklarında 4 gemiye İHA saldırısı düzenlendiği ifade edilmiş, can kaybı yaşanmadığı bilgisi paylaşılmıştı.