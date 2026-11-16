Romanya, Fransa'nın tespit ettiği 2 İHA için Karadeniz'e dalgıç ekipleri sevk etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Romanya, Fransa'nın tespit ettiği 2 İHA için Karadeniz'e dalgıç ekipleri sevk etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Romanya Savunma Bakanlığı, Karadeniz kıyısı açıklarında sürüklenen ve Fransa'ya ait bir uçağın tespit ettiği 2 İHA'yı incelemek üzere patlayıcı imhası uzmanı 2 dalgıç ekibini bölgeye gönderdi. İncelemeye MCM Black Sea ekibi de katılacak ve sonuçlar paylaşılacak.

Romanya, Karadeniz açıklarında sürüklenen 2 insansız hava aracını (İHA) incelemek üzere dalgıç ekiplerini gönderdi.

Romanya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa'ya ait bir uçağın Romanya'nın Karadeniz kıyısı açıklarında sürüklenen 2 İHA tespit ettiği ve ülke makamlarına bilgi verdiği ifade edilerek, patlayıcı imhası konusunda uzman 2 dalgıç ekibinin inceleme için bölgeye gönderildiği belirtildi.

Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'ndan (MCM Black Sea) bir ekibin de inceleme çalışmalarına dahil olacağı aktarılan açıklamada, inceleme sonuçlarının paylaşılacağı kaydedildi.

Romanya Savunma Bakanı Stefan Radu Opera, ulusal basına yaptığı açıklamada, Karadeniz'deki gelişmeleri görüşmek üzere yarın Brüksel'e gideceğini söyleyerek, NATO müttefiklerini de ilgilendiren bir konuyla karşı karşıya olduklarının altını çizdi.

Hafta sonu Romanya'nın Karadeniz kıyısı açıklarında 4 gemiye İHA saldırısı düzenlendiği ifade edilmiş, can kaybı yaşanmadığı bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: AA
KaradenizGüvenlikSavunmaRomanyaFransaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu
Arınç’tan çarpıcı anı Yargıtay’a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti Arınç'tan çarpıcı anı! Yargıtay'a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti
Dirk Kuyt’ın Fenerbahçe’den aldığı para belli oldu Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'den aldığı para belli oldu
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
18:25
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
18:01
Amedspor’dan TFF’ye olay tepki
Amedspor'dan TFF'ye olay tepki
17:40
Sarıgül Ailesi’ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
Sarıgül Ailesi'ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
17:40
Konya Beyşehir’de pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız kurtarılamadı
Konya Beyşehir'de pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız kurtarılamadı
17:10
“CHP’yi geri alacağız“ diyen Özel’e Kılıçdaroğlu cephesinden bomba yanıt
"CHP’yi geri alacağız" diyen Özel'e Kılıçdaroğlu cephesinden bomba yanıt
17:07
Karaahmetoğlu CHP’den ayrıldı: Beyoğlu’nda gerekçe iç kavgalar
Karaahmetoğlu CHP'den ayrıldı: Beyoğlu'nda gerekçe iç kavgalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 18:31:01. #7.12#
SON DAKİKA: Romanya, Fransa'nın tespit ettiği 2 İHA için Karadeniz'e dalgıç ekipleri sevk etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android