Romanya Karadeniz kıyısındaki Sulina yakınında 3 geminin İHA hedefi olduğunu bildirdi

Romanya'nın Karadeniz kıyısı yakınlarında 3 geminin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğradığı duyuruldu.

Romanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Karadeniz'deki Sulina Kanalı yakınlarında 3 geminin İHA saldırılarının hedefi olduğu, çıkan yangınların mürettebatın müdahalesiyle söndürüldüğü bildirildi.

Karadeniz kıyısındaki Tulça bölgesinde kırmızı alarm durumuna geçildiğine işaret edilen açıklamada, gemilerden birisinin Yunanistan, diğer ikisinin ise Saint Kitts ve Nevis bayraklı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığı, Karadeniz'in tehlike bölgesi haline geldiği belirtildi.

Dün de Romanya'nın Karadeniz kıyısı açıklarında Palau bayraklı kargo gemisinin İHA saldırısına uğradığı belirtilmiş, önceki aylarda ise Romanya'nın Karadeniz açıklarında en az 2 gemiye İHA saldırısı düzenlenmişti.