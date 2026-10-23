Romanya'nın Köstence açıklarında batan gemide 1 kişi öldü, 9 kişi kurtarıldı, 3 aranıyor

Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki Köstence kenti açıklarında batma tehlikesi bulunan bir gemi için arama kurtarma çalışmasının başlatıldığı bildirildi.

Romanya Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Köstence kenti açıklarında bir gemiden acil durum sinyali aldıkları ifade edilerek geniş çaplı arama kurtarma çalışmasının başlatıldığı belirtildi.

Acil durum sinyalinin alınması üzerine denizcilerin kurtarılması için ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtilen açıklamada, batan gemideki mürettebattan 10 kişinin Ukrayna, 3'ünün de Azerbaycan vatandaşı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle helikopterle müdahalenin yapılamadığına işaret edilerek "Sudan 9 kişi sağ, 1 kişinin ise cansız bedeni çıkarıldı. Ekipler diğer 3 mürettebat üyesini tespit edip kurtarmak için arama çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

Bu arada, geçen haftalarda Romanya'nın Karadeniz açıklarında 2 ticari gemi insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğramıştı.