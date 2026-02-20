Romeo ve Juliet Balesi AKM'de Sahnelenecek - Son Dakika
Romeo ve Juliet Balesi AKM'de Sahnelenecek

Romeo ve Juliet Balesi AKM\'de Sahnelenecek
20.02.2026 12:17
İDOB, 'Romeo ve Juliet' balesini Şubat ve Mart'ta AKM'de sanatseverlerle buluşturacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) sahnelediği "Romeo ve Juliet" balesi, bu ay ve mart ayında yeniden sanatseverlerle buluşacak.

İDOB'tan yapılan açıklamaya göre eser, 25 Şubat, 26 Şubat, 28 Şubat, 4 Mart, 12 Mart ve 14 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelenecek.

William Shakespeare'in ölümsüz trajedisi "Romeo ve Juliet"i baleye Sergey Prokofyev uyarladı. Klasik bale repertuvarında eşsiz bir yere sahip olan başyapıt, hem koreografik zenginliği hem de müzikal derinliğiyle bale dünyasının mihenk taşlarından biri olarak kabul ediliyor.

İDOB'un da repertuvar geçmişinde özel bir yere sahip olan Prokofyev'in "Romeo ve Juliet" balesi, ünlü koreograf Ricardo Amarante'nin özellikle İstanbul Devlet Opera ve Balesi dansçıları için yaptığı özgün koreografiyle beğeniye sunulacak.

Orijinal librettosu Sergey Prokofyev, Sergey Radlov, Adrian Piotrovsky ve Leonid Lavrovsky'e ait olan eserin koreografında Ricardo Amarente'nin imzası bulunuyor.

Orkestra şefliğini Zdravko Lazarov'un üstlendiği yapıtın dekorlarına Ferhat Karakaya, kostümlerine Serdar Başbuğ ve ışık tasarımına Önder Arık imza attı.

Eserde dönüşümlü olarak "Romeo" rolünde Batur Büklü, Matthew Solovief ve Berkay Günay, "Juliet" rolünde Berfu Elmas, Büşra Ay, Ayça Anıl, Berin Günay ve Elifsu Pamukçu yer alıyor.

Kaynak: AA

Romeo ve Juliet Balesi AKM'de Sahnelenecek

Romeo ve Juliet Balesi AKM'de Sahnelenecek
