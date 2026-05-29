Rotterdam'da Mevlana Camisi'ne Saldırı

29.05.2026 18:26
Hollanda'da Mevlana Camisi'ne yapılan saldırıda cami hasar gördü, cemaat polise müdahale için başvurdu.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde bulunan Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Mevlana Camisi'ne gece yarısı saldırı düzenlendiği ve caminin zarar gördüğü bildirildi.

HDV'den yapılan açıklamada, 29 Mayıs Cuma saat 00.40'ta Mevlana Camisi'ne saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, 6 saldırganın camiye bira şişeleri ve trafik dubaları fırlattığı, tükürüp çevresine idrar yaptıkları ifade edildi.

Saldırı nedeniyle caminin dış cephesinde maddi hasar oluştuğu belirtilen açıklamada, cemaatin polisi defalarca aramasına rağmen ekiplerin ancak saldırganlar bölgeden ayrıldıktan sonra geldiğine işaret edildi.

Açıklamada, cemaatin, Müslümanlara ve camilere yönelik artan saldırılar nedeniyle kendilerini tehdit altında hissettiği vurgulanarak, olay yerine gelen polisin, durumu "doğrudan müdahale gerektirecek düzeyde bir tehdit" olarak değerlendirmediğine dikkat çekildi.

Polisin söz konusu değerlendirmesini anlamakta güçlük çekildiği belirtilen açıklamada, ibadethanelerde bulunan kişilerin güvenliğinin sağlanmasının ve inançlarını korku duymadan yaşayabilme hakkının her koşulda korunmasının önemi vurgulandı.

Açıklamada, saldırının yanı sıra polis müdahalesindeki gecikmenin de ciddi endişe yarattığı belirtildi.

Saldırıyla ilgili resmi suç duyurusunda bulunulduğu kaydedilen açıklamada, olayın öncelikli olarak soruşturulması, şüphelilerin tespit edilerek yakalanması ve polisin olay yerine zamanında gelmemesine ilişkin sürecin açıklığa kavuşturulması istendi.

Kaynak: AA

