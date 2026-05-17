Roxy Yüzde 100 Müzik Günleri sona erdi

17.05.2026 14:32
25. Roxy Yüzde 100 Müzik Günleri, ödüllerle sona erdi. Birinciliği Göksu kazandı.

Hilal Solmaz

(İSTANBUL) -

Türkiye'nin en uzun soluklu bağımsız müzik organizasyonlarından Roxy Yüzde 100 Müzik Günleri, 25. yılında düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Haftası boyunca sahne alan 12 finalist grup, canlı performanslarıyla jüri ve izleyicinin karşısına çıktı. Bu yıl yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından toplam 182 grup başvurdu.

Bu yılın jürisinde Barış Demirel, Batıkan Baksı, Boğaç Gökmen, Cem Selcen, Ece Duyar, Deniz Ağan, Hakan Tamar, İpek Atcan, İzzet Öz, Kanat Atkaya, Murat Beşer, Murat Hasarı, Nilipek, Ömer Ahunbay, Övünç Dan, Özge Fışkın, Şafak Ongan, Tibet Ağırtan, Taner Öngür ve Sultana gibi isimler yer aldı.

Gecede verilen Saygı Ödülü ise Anadolu rock müziğinin kült topluluklarından Üç Hürel'e takdim edildi. Ödülü sunan Murat Beşer, grubun Türkiye'de Batı müziği ile Anadolu müziğini yan yana değil, iç içe geçiren ilk topluluklardan biri olduğunu söyledi.

Üç Hürel üyelerinden Haldun Hürel ise konuşmasında yıllar boyunca özgün müzik üretmek için verdikleri mücadeleyi anlatarak, "Aşkla yapılan işler kalıcı oluyor" dedi.

Gecede geçen yılın birincisi Deliler grubu ile Ceren Boynuk'un birlikte seslendirdiği Üç Hürel şarkıları büyük alkış aldı.

GÖKSU, ECZACILIKTAN SAHNEYE UZANAN YOLCULUKLA BİRİNCİ OLDU

Birincilik ödülünü ise BaBa ZuLa kurucularından Murat Ertel verdi. Konuşmasında bağımsız müzik üretiminin önemine dikkati çeken Ertel, genç müzisyenlere "Müziği para kazanmak için değil, müzik için yapın" diye seslendi. Grup müziğinin dayanışma gerektirdiğini söyleyen Ertel, alternatif müzik alanlarının korunmasının önemini vurguladı.

Yarışmanın birincisi olan Ankaralı müzisyen Göksu ise ödül konuşmasında müziğin insanları bir araya getiren güçlü bir alan olduğunu söyledi. Aynı zamanda eczacılık yaptığını belirten genç müzisyen, şarkılarını evde kendi imkanlarıyla kaydettiğini anlatarak, "Müzik yapmayı çok sorguladım ama sonunda bunun en sevdiğim şey olduğunu fark ettim" dedi.

İkincilik ödülünü alan Ankaralı Fyeah ise sahnede yaptığı konuşmada müziğin merkezine sevgiyi koyduklarını anlattı. Grup üyeleri, farklı kimliklerden insanların müzik sayesinde bir araya gelebildiğini vurgulayarak, dayanışmanın önemine dikkati çekti.

Yarışmanın üçüncülük ödülü İstanbul'dan Kaos grubuna verildi. Grubun solisti Ferdi Alnak aynı zamanda "En İyi Performans" ödülünün de sahibi oldu. Ödül konuşmasında heyecanını dile getiren Alnak, müzik yolculuğunda yaşadığı zorluklarda eşinin desteğinin önemli olduğunu söyledi.

Gecede ayrıca Dora Daema Jüri Özel Ödülü'nü alırken, grubun davulcusu Mehmet Hecebil "En İyi Davulcu" seçildi. Silüet ise Roxy Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

ÖDÜL ALANLAR

Birincilik:  Göksu – Ankara

İkincilik:  Fyeah – Ankara

Üçüncülük:  Kaos – İstanbul

En İyi Performans Ödülü:  Ferdi Alnak (Kaos)

En İyi Davulcu:  Mehmet Hecebil (Dora Daema)

Jüri Özel Ödülü:  Dora Daema

Roxy Özel Ödülü:  Silüet

Kaynak: ANKA

