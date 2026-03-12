RSF, Medya Özgürlüğü İçin Küresel Adımlar Attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

RSF, Medya Özgürlüğü İçin Küresel Adımlar Attı

12.03.2026 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RSF, medya özgürlüğünü korumak için önemli girişimlerde bulunarak sansüre karşı mücadele ediyor.

(ANKARA) - Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), medya özgürlüğünü korumaya yönelik küresel girişimlerde bulunarak, önemli adımlar attı. İsviçre'de kamu yayın lisansının düşürülmesini engelleyen RSF, Fransa'da medyada yoğunlaşmaya karşı hukuki girişim başlatırken; ABD'de 500 Voice of America (VOA) çalışanının işlerine geri dönmesini sağladı ve 39 ülkede çevrimiçi sansüre karşı gazeteciliğin devamını güvence altına aldı. RSF Teknoloji ve Gazetecilik Masası Başkanı Vincent Berthier, "Rejimler halklarını propaganda ile hapsetmeye çalışırken, biz de bağımsız gazeteciliğin yayılması için fırsatlar yaratıyoruz" dedi.

Berthier:  Bağımsız gazeteciliğin yayılması için fırsatlar yaratıyoruz

RSF Teknoloji ve Gazetecilik Masası Başkanı Vincent Berthier, 12 Mart Dünya Siber Sansürle Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı bildiride, otoriter rejimler altında engellenen haber sitelerinin çevrimiçi olarak erişilebilir kalmasını sağladıklarını ifade etti. Berthier, "Özgür basının düşmanları engelleme araçlarını sürekli olarak geliştirirken, biz de yasaklanmış yerlerde bilgiyi yaymak için yöntemlerimizi geliştiriyoruz. Rejimler halklarını propaganda ile hapsetmeye çalışırken, biz de bağımsız gazeteciliğin yayılması için fırsatlar yaratıyoruz" dedi.

RSF'nin 11 yıl önce başlattığı Collateral Freedom Operasyonu ile 39 ülkede engellenen 177 medya kuruluşu ve basın özgürlüğü web sitesi, VPN kullanmadan erişilebilecek şekilde çevrimiçi içerik yaymayı sürdürüyor. Bu sitelerin yarısından fazlası Rusya ve Çin'de bulunuyor.

Buna göre, sansürlenen haber sitelerini büyük İçerik Dağıtım Ağları'nın (CDN) sunucularında barındırılan yedek sitelere kopyalayarak, otoriter rejimler altında yaşayanların VPN (sanal özel ağ) kurmaya gerek kalmadan standart bir web tarayıcısından doğrudan bu sitelerin içeriğine erişmeleri sağlanıyor.

RSF'nin koruduğu sitelerin yüzde 57'sinden fazlası sadece iki ülkede engellendi: Xi Jinping'in Çin'i (53 engellenen site) ve Vladimir Putin'in Rusya'sı (49 engellenen site).

ABD'de 500 VOA çalışanı için işbaşı kararı

ABD'de RSF ve birçok davacının girişimi sonucunda Yargıç Royce Lamberth, Kari Lake'in ABD Küresel Medya Ajansı'nın geçici CEO'su olarak atanmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Karar, VOA çalışanlarının işlerine geri dönmesini sağladı. RSF, kararı memnuniyetle karşıladığını ve gazetecilerin milyonlarca insana güvenilir bilgi sunma çabalarını destekleyeceğini açıkladı.

İsviçre'de seçmen kamu medyasına baskıyı reddetti

RSF'nin açıklamasında, İsviçre'de kamu yayın lisans ücretini düşürmeyi amaçlayan "200 frank yeter" girişiminin halk oylarıyla reddedilmesinin önemli bir başarı olduğu belirtildi. Fransa'da ise iş dünyası dergisi Challenges'ın birçok yayınının milyarder Bernard Arnault'a satılması medyada yoğunlaşma endişelerini artırdı.

İsviçre'de SSR kamu yayın kuruluşunun bütçesine önemli ölçüde zarar verecek "200 frank yeter" adlı girişim, RSF'nin karşı kampanya yürüttüğü süreçte seçmen oylarıyla reddedildi.

İsviçreli seçmenlerin yüzde 61,95'i, 8 Mart'ta sandığa giderek, yayın lisans ücretini 335 CHF'den 200 CHF'ye düşürmeyi amaçlayan "200 frank yeter" adlı girişimine karşı çıktı.

RSF İsviçre Genel Sekreteri Denis Masmejan, kazanımın önemine ilişkin, "Birçok Avrupa ülkesinde kamu yayıncıları üzerindeki siyasi baskıların arttığı bir dönemde, İsviçre'deki oylama, halkın kamu hizmetinin değerlerine bağlılığını çarpıcı bir şekilde ortaya koydu: Vatandaşlara ve demokrasiye hizmet eden güvenilir, çoğulcu ve bağımsız haber" ifadelerini kullandı.

Çok sayıda medya, siyasi ve sivil toplum aktörüyle birlikte bu girişime karşı aktif destek veren RSF, 13 Şubat'ta Cenevre'de bir basın toplantısı düzenleyerek İsviçre'deki kamu hizmeti medyasını korumaya yönelik taahhüdünü vurgulamıştı.

Fransa'da medyada yoğunlaşmaya karşı ortak girişim

Fransa'da Bernard Arnault'un Challenges ve Les Echos gazetelerinin hisselerini alması, medya yoğunlaşmasına dair kaygıları gündeme getirdi. RSF, Fransa Ulusal Gazeteciler Sendikası (SNJ) ve medya çalışanları sendikası SNJ-CGT ile birlikte konuyu Danıştay'a taşıdı. RSF, AB mevzuatı uyarınca medya çoğulculuğunu ve editoryal bağımsızlığı korumak amacıyla acil tedbirler alınabileceğini vurguladı.

RSF, açıklamasında küresel medya özgürlüğü ve bağımsız gazeteciliğin korunması için çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Teknoloji, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel RSF, Medya Özgürlüğü İçin Küresel Adımlar Attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Mücteba Hamaney’i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık Trump, Mücteba Hamaney'i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktı Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktı
İlk görüşme yapıldı Tedesco, 40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe’ye getiriyor İlk görüşme yapıldı! Tedesco, 40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor
’’Yapamaz’’ diyenleri pişman ediyor Çorum FK, Uğur Uçar ile fire vermedi ''Yapamaz'' diyenleri pişman ediyor! Çorum FK, Uğur Uçar ile fire vermedi
Ramazan’da Mescid-i Aksa kısıtlamasına 8 ülkeden ortak tepki Ramazan'da Mescid-i Aksa kısıtlamasına 8 ülkeden ortak tepki
İsrail’den Beyrut’a yeni hava saldırısı Büyük patlama anbean kamerada İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada
FETÖ hükümlüsü firari ihraç polis yakalandı FETÖ hükümlüsü firari ihraç polis yakalandı
Göztepe serbest düşüşte Hedefleri ilk 3 iken bir anda tepetaklak oldular Göztepe serbest düşüşte! Hedefleri ilk 3 iken bir anda tepetaklak oldular

19:12
Donald Trump’tan İran’a Dünya Kupası uyarısı
Donald Trump'tan İran'a Dünya Kupası uyarısı
18:54
İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
18:50
İran’daki sivil katliamından bir kanıt daha
İran'daki sivil katliamından bir kanıt daha
18:30
CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç’ı ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç'ı ziyaret etti
18:20
Eski Bakan Bahattin Şeker’e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı
Eski Bakan Bahattin Şeker'e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı
18:01
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
17:58
Ankara’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
17:50
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 19:18:28. #7.12#
SON DAKİKA: RSF, Medya Özgürlüğü İçin Küresel Adımlar Attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.