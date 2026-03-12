RSF, Medya Özgürlüğü İçin Küresel Adımlar Attı

(ANKARA) - Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), medya özgürlüğünü korumaya yönelik küresel girişimlerde bulunarak, önemli adımlar attı. İsviçre'de kamu yayın lisansının düşürülmesini engelleyen RSF, Fransa'da medyada yoğunlaşmaya karşı hukuki girişim başlatırken; ABD'de 500 Voice of America (VOA) çalışanının işlerine geri dönmesini sağladı ve 39 ülkede çevrimiçi sansüre karşı gazeteciliğin devamını güvence altına aldı. RSF Teknoloji ve Gazetecilik Masası Başkanı Vincent Berthier, "Rejimler halklarını propaganda ile hapsetmeye çalışırken, biz de bağımsız gazeteciliğin yayılması için fırsatlar yaratıyoruz" dedi.

RSF Teknoloji ve Gazetecilik Masası Başkanı Vincent Berthier, 12 Mart Dünya Siber Sansürle Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı bildiride, otoriter rejimler altında engellenen haber sitelerinin çevrimiçi olarak erişilebilir kalmasını sağladıklarını ifade etti. Berthier, "Özgür basının düşmanları engelleme araçlarını sürekli olarak geliştirirken, biz de yasaklanmış yerlerde bilgiyi yaymak için yöntemlerimizi geliştiriyoruz. Rejimler halklarını propaganda ile hapsetmeye çalışırken, biz de bağımsız gazeteciliğin yayılması için fırsatlar yaratıyoruz" dedi.

RSF'nin 11 yıl önce başlattığı Collateral Freedom Operasyonu ile 39 ülkede engellenen 177 medya kuruluşu ve basın özgürlüğü web sitesi, VPN kullanmadan erişilebilecek şekilde çevrimiçi içerik yaymayı sürdürüyor. Bu sitelerin yarısından fazlası Rusya ve Çin'de bulunuyor.

Buna göre, sansürlenen haber sitelerini büyük İçerik Dağıtım Ağları'nın (CDN) sunucularında barındırılan yedek sitelere kopyalayarak, otoriter rejimler altında yaşayanların VPN (sanal özel ağ) kurmaya gerek kalmadan standart bir web tarayıcısından doğrudan bu sitelerin içeriğine erişmeleri sağlanıyor.

RSF'nin koruduğu sitelerin yüzde 57'sinden fazlası sadece iki ülkede engellendi: Xi Jinping'in Çin'i (53 engellenen site) ve Vladimir Putin'in Rusya'sı (49 engellenen site).

ABD'de 500 VOA çalışanı için işbaşı kararı

ABD'de RSF ve birçok davacının girişimi sonucunda Yargıç Royce Lamberth, Kari Lake'in ABD Küresel Medya Ajansı'nın geçici CEO'su olarak atanmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Karar, VOA çalışanlarının işlerine geri dönmesini sağladı. RSF, kararı memnuniyetle karşıladığını ve gazetecilerin milyonlarca insana güvenilir bilgi sunma çabalarını destekleyeceğini açıkladı.

İsviçre'de seçmen kamu medyasına baskıyı reddetti

RSF'nin açıklamasında, İsviçre'de kamu yayın lisans ücretini düşürmeyi amaçlayan "200 frank yeter" girişiminin halk oylarıyla reddedilmesinin önemli bir başarı olduğu belirtildi. Fransa'da ise iş dünyası dergisi Challenges'ın birçok yayınının milyarder Bernard Arnault'a satılması medyada yoğunlaşma endişelerini artırdı.

İsviçre'de SSR kamu yayın kuruluşunun bütçesine önemli ölçüde zarar verecek "200 frank yeter" adlı girişim, RSF'nin karşı kampanya yürüttüğü süreçte seçmen oylarıyla reddedildi.

İsviçreli seçmenlerin yüzde 61,95'i, 8 Mart'ta sandığa giderek, yayın lisans ücretini 335 CHF'den 200 CHF'ye düşürmeyi amaçlayan "200 frank yeter" adlı girişimine karşı çıktı.

RSF İsviçre Genel Sekreteri Denis Masmejan, kazanımın önemine ilişkin, "Birçok Avrupa ülkesinde kamu yayıncıları üzerindeki siyasi baskıların arttığı bir dönemde, İsviçre'deki oylama, halkın kamu hizmetinin değerlerine bağlılığını çarpıcı bir şekilde ortaya koydu: Vatandaşlara ve demokrasiye hizmet eden güvenilir, çoğulcu ve bağımsız haber" ifadelerini kullandı.

Çok sayıda medya, siyasi ve sivil toplum aktörüyle birlikte bu girişime karşı aktif destek veren RSF, 13 Şubat'ta Cenevre'de bir basın toplantısı düzenleyerek İsviçre'deki kamu hizmeti medyasını korumaya yönelik taahhüdünü vurgulamıştı.

Fransa'da medyada yoğunlaşmaya karşı ortak girişim

Fransa'da Bernard Arnault'un Challenges ve Les Echos gazetelerinin hisselerini alması, medya yoğunlaşmasına dair kaygıları gündeme getirdi. RSF, Fransa Ulusal Gazeteciler Sendikası (SNJ) ve medya çalışanları sendikası SNJ-CGT ile birlikte konuyu Danıştay'a taşıdı. RSF, AB mevzuatı uyarınca medya çoğulculuğunu ve editoryal bağımsızlığı korumak amacıyla acil tedbirler alınabileceğini vurguladı.

RSF, açıklamasında küresel medya özgürlüğü ve bağımsız gazeteciliğin korunması için çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini belirtti.