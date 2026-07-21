RTGD, URTEGAD adıyla uluslararası yapılandı - Son Dakika
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RTGD, URTEGAD adıyla uluslararası yapılandı

21.07.2026 16:40
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1978'den beri faaliyet gösteren Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği, Uluslararası Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (URTEGAD) adını aldı. Yeni yönetim, 'Medya Oscarları'nı yeniden düzenlemeyi hedefliyor.

Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD), faaliyetlerini Uluslararası Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (URTEGAD) adıyla sürdürecek.

Dernekten yapılan açıklamada, kurulduğu 1978'den bu yana Türk radyo ve televizyon sektörünün önemli sorunlarını çözmeyi hedefleyen derneğin isminin Uluslararası Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (URTEGAD) olarak yenilendiği belirtilerek, dernek bünyesinde kamu ve özel sektörden sunucu, spiker, kanal koordinatörü, genel yayın yönetmeni, başkan, gazeteci, yorumcu, sanatçı ve akademisyenlerin bulunduğu aktarıldı.

Derneğin ulusal ve uluslararası alanda radyo ve televizyon gazeteciliğini geliştirmek, medya mensuplarının mesleki standartlarını yükseltmek ve sektördeki başarıları teşvik ederek ödüllendirmek misyonuyla faaliyetlerde bulunduğuna, vizyon olarak ise ulusal ve uluslararası alanda toplumsal sorumluluk projeleriyle farkındalık oluşturulmasının benimsendiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"URTEGAD'ın en bilinen etkinliği, her yıl düzenlenerek televizyon ve radyo dünyasındaki başarılı yapımları ve medya mensuplarını ödüllendiren 'Medya Oscarları Ödül Töreni' oldu. Yıllarca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen görkemli törene, pandemi döneminde ara verildi. URTEGAD yönetimi bu görkemli töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde yeniden hayata geçirmek için faaliyete geçme kararı aldı."

URTEGAD'ın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Müşaviri Erkan Tarhan (Başkan), yapımcı-yazar ve AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan, TRT Avaz Kanal Koordinatörü Yücel Kılıçkaya, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, TRT Yeni Medya ve Arşiv Dairesi Başkan Yardımcısı Mustafa Cantürk, gazeteci-sunucu Nil Gülsüm Gül Kurt, gazeteci-yazar Faruk Demirel, gazeteci-yazar Güngör Yavuzarslan, Diyanet TV sunucusu ve spikeri Aykut Burak Şimşek, Ankara Üniversitesi TÖMER Başkanı Prof. Dr. Timur Gültekin, yazar-radyo programcısı Eftal Orhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı bürokratı İsmail Ülker."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Kültür, Radyo, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTGD, URTEGAD adıyla uluslararası yapılandı - Son Dakika

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