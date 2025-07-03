RTÜK, 2 Haber Kanalına Para Cezası Uyguladı

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 2 haber kanalına yayın ihlalleri nedeniyle üst sınırdan para cezası uygulanmasına karar verdi.

RTÜK, yayın ihlalleri ile ilgili toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantıda, RTÜK izleme uzmanlarının hazırladığı raporlar değerlendirildi. Bir haber kanalında yayınlanan programa yorumcu olarak katılan kişinin, 'Türkiye Müslüman bir ülke değildir' ve 'İslam'ın siyasileştirilmişliği' ifadeleri ele alındı. İfadelerin toplumu ayrıştırıcı ve nefret duyguları oluşturucu nitelikte olduğu, milli ve manevi değerlerle çeliştiği vurgulandı. Yayının, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinde yer alan 'Toplumun milli ve manevi değerleri' ile 'Genel ahlak ve ailenin korunması' ilkelerine aykırı olduğu değerlendirildi. Kanala üst sınırdan idari para cezası ve program durdurma müeyyidesi uygulanmasına karar verildi.

Başka bir haber kanalında yayınlanan programda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane Mitingi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerinin tekrar tekrar ekrana yansıtılması ve 'Cunta başkanı' şeklindeki sözlerin alt yazılarda geçirilmesi ele alındı. Söz konusu yayının, 'İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma' ilkesine aykırı olduğu, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içerdiği değerlendirildi. Söz konusu kanala üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.