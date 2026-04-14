RTÜK Başkanı Daniş Çanakkaleli konuklarını ağırladı

14.04.2026 20:36
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Yönetimi ve muhtarları ağırladı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Daniş, kurumun yemekhanesinde gerçekleştirilen görüşmede, yerel yönetimlerde katılımcı anlayışın önemine dikkati çekti.

Muhtarların sahadaki rolünün son derece kıymetli olduğunu belirten Daniş, "Aranızda çocukluktan beri tanıdıklarım, arkadaşlarım, birlikte siyaset yaptığımız yol arkadaşlarımız var. Sizler önce ülkemize, sonra Çanakkale'mize hizmet ediyorsunuz. Hepimizin ortak gayesi memleketimize ve vatandaşımıza hizmet etmek. Bu anlamda ortaya koyduğunuz emek ve fedakarlık son derece kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

Küresel ve bölgesel gelişmelere değinen Daniş, dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğine işaret etti.

Orta Doğu'daki gelişmelerin Türkiye açısından yakından takip edildiğini aktaran Daniş, şöyle devam etti:

"Dünya ve ülkemiz zor zamanlardan geçiyor. Amerika ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından şimdi de İran ile ilgili gelişmeler gündemde. Tüm bu süreçleri dikkatle izliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin hem barışa katkı sunan hem de yaşanan gelişmelerden en az hasarla çıkan bir ülke olacağına inancımız tamdır."

Daniş, bahar aylarının gelmesiyle kırsal bölgelerde görev yapan muhtarlar için yoğun bir dönemin başladığını hatırlatarak, "Bahar aylarıyla birlikte köylerimizde hareketli bir dönem başlıyor. Sizlerin sahadaki çalışmaları, vatandaşlarımız için büyük önem taşıyor. Birlik ve beraberliğiniz daim olsun. Fırsat buldukça daha sık bir araya geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda RTÜK'ün görev ve faaliyetleri ile vatandaş odaklı hizmet anlayışı hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Ziyarette muhtarlar, televizyon yayınlarına ilişkin görüş, öneri ve taleplerini dile getirdi.

RTÜK Başkanı Daniş, iletilen tüm geri bildirimlerin dikkatle değerlendirileceğini belirterek, yerel paydaşlarla iletişimin güçlendirilmesine önem verdiklerini sözlerine ekledi.

Buluşma, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
