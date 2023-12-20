RTÜK Başkanı Şahin, KKTC Büyükelçisi Feyzioğlu\'nu ziyaret etti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nu ziyaret etti.

RTÜK Başkanı Şahin ile beraberindeki üst kurul üyeleri, bazı temaslarda bulunmak ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumunun (BRT) 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen sempozyumda sunum yapmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Büyükelçi Feyzioğlu'na ziyarette bulundu.

Lefkoşa'daki Büyükelçilik Konutu'nda gerçekleşen ziyarette konuşan Feyzioğlu, RTÜK'ün önemli görevler ifa ettiğini belirterek, kurumun Şahin başkanlığında son derece aktif ve dengeli hizmetlere imza attığını söyledi.

RTÜK heyetinin KKTC'de muhatapları ile görüşeceğine dikkati çeken Feyzioğlu, iki ülkenin kurumları arasında tecrübe ve bilgi aktarımının önemine işaret etti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de KKTC'de bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, burada Yayın Yüksek Kurulu ve diğer paydaşları ile görüşmeler yapacaklarını anlattı.

KKTC'deki paydaşları ile önemli işbirlikleri bulunduğunu belirten Şahin, tüm uluslararası platformlarda KKTC Yayın Yüksek Kurulu ile ortak hareket ettiklerini vurguladı.

Türkiye'ye döndüklerinde hızlı bir gündemin kendilerini beklediğine işaret eden Şahin, döndükten sonra Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği yerel seçim kuralları ile seçimlere nasıl gireceklerinin planlamasını yapacaklarını dile getirdi.

Konuşmasında Türk Futbol Federasyonunun kendilerine müracaatı üzerine RTÜK'ün oy birliği ile spor programlarında şiddet konusunda ilke kararı aldığını da sözlerine ekleyen Şahin, yayın ilkelerine ve çerçeveye uymayan yayınlara ağır cezalar verileceğini, hatta bu durumun ileri gitmesi halinde 6112 sayılı kanunda yer alan lisans iptali dahil her türlü müeyyidenin uygulanabileceği kaydetti.