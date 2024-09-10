RTÜK Başkanı Medyaya Uyarı ve Hatırlatma Yaptı

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RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Narin'in katledilmesine ilişkin 'Medyamıza Önemli Uyarı ve Hatırlatma' başlığıyla yaptığı açıklamada, "Elim olayla ilgili yayın yasağının olduğu günlerde bile bazı medya kuruluşlarının mahkeme tanımaz tavırlarına ve pervasız yayınlarına şahit olduk. İlgili mahkemenin yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte konu hakkındaki haberler maksadını aşan boyutlara ulaşmıştır" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından 'Medyamıza Önemli Uyarı ve Hatırlatma' başlığıyla yaptığı paylaşımında, Narin'in ölümünden sorumlu olanların cezalarını çekeceklerini belirterek, "Narin yavrumuzun katledilişi yüreklerimizi dağladı. Cinayet yargıdadır. Yüce Türk adaleti, sorumlu veya sorumlulara hak ettikleri cezayı verecektir. Elim olayla ilgili yayın yasağının olduğu günlerde bile bazı medya kuruluşlarının mahkeme tanımaz tavırlarına ve pervasız yayınlarına şahit olduk. İlgili mahkemenin yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte konu hakkındaki haberler maksadını aşan boyutlara ulaşmıştır" dedi.

'BAZI MEDYA ORGANLARI GERÇEĞİ YANSITMAK YERİNE SANSASYONEL BİR TUTUM SERGİLİYOR'

Bazı medya organlarının gerçeği yansıtmak yerine sansasyonel bir tutum sergilediğini belirten Şahin, "Böylesi hassas bir durumda medyamızdan beklentimiz titiz ve temiz bir habercilik anlayışı sergilemesidir. Tüm medyamıza hatırlatmak isteriz ki, yargıya intikal eden konularla alakalı yayın serbestisi olmakla birlikte, adalet terazisini etkileyecek tavırlardan kaçınılması elzemdir. 6112 sayılı Kanunumuzdaki 'Yayıncılık İlkeleri', Türkiye'deki tüm medyanın imza atarak onayladığı 'Medya Etik İlkeleri' ve evrensel basın ilkeleri tüm basın mensuplarımızın malumudur. Vicdanlara sığmayan, sorumlu yayıncılıktan çok uzak, reyting şehvetine kapılarak yalan, yanlış ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerle minik yavrumuzun bedeni üzerinden rahatsız edici boyutta detaylara girerek yapılan haberler tahammül sınırlarını aşmıştır. Yayınlarına hiçbir uyarıya kulak asmadan devam eden bir anlayışla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

'YASA TANIMAZ YAYINCILAR, AYNI YANLIŞ TUTUMLARINDAN VAZGEÇMEMEKTEDİR'

Şahin, tüm yayıncıların RTÜK İzleme Dairesi tarafından tek tek arandığını açıklayarak, "Olayla ilgili maksadı aşan yayınlardan vazgeçmeleri tavsiye edilmiştir. Ancak, yasa tanımaz yayıncılar aynı yanlış tutumlarından vazgeçmemektedir. Bu son ikazımız sonrasında halen yayıncılık ilkelerini ihlal eden medya kuruluşlarıyla alakalı takiplerimiz, ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınacaktır. Medyamızı sağduyulu davranmaya ilkeli ve doğru habercilik yapmaya davet ediyoruz. Aksi halde Üst Kurulun atacağı adımlar bellidir. Gerek yayın yasağının olduğu dönemde kurallara uyan gerekse yasağın kalkmasından sonra sorumlu davranan, ilkeli haber anlayışından taviz vermeyen yayıncı dostlarımıza da teşekkür ediyoruz."