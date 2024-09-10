RTÜK'ten Narin Güran Cinayeti Uyarısı

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin, "Elim olayla ilgili yayın yasağının olduğu günlerde bile bazı medya kuruluşlarının mahkeme tanımaz tavırlarına ve pervasız yayınlarına şahit olduk. İlgili mahkemenin yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte konu hakkındaki haberler maksadını aşan boyutlara ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından "Medyamıza Önemli Uyarı ve Hatırlatma" başlığıyla yaptığı paylaşımında, Narin'in ölümünden sorumlu olanların cezalarını çekeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Narin yavrumuzun katledilişi yüreklerimizi dağladı. Cinayet yargıdadır. Yüce Türk adaleti, sorumlu veya sorumlulara hak ettikleri cezayı verecektir. Elim olayla ilgili yayın yasağının olduğu günlerde bile bazı medya kuruluşlarının mahkeme tanımaz tavırlarına ve pervasız yayınlarına şahit olduk. İlgili mahkemenin yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte konu hakkındaki haberler maksadını aşan boyutlara ulaşmıştır."

Bazı medya organlarının gerçeği yansıtmak yerine sansasyonel tutum sergilediğini ifade eden Şahin, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Böylesi hassas bir durumda medyamızdan beklentimiz titiz ve temiz bir habercilik anlayışı sergilemesidir. Tüm medyamıza hatırlatmak isteriz ki yargıya intikal eden konularla alakalı yayın serbestisi olmakla birlikte, adalet terazisini etkileyecek tavırlardan kaçınılması elzemdir. 6112 sayılı Kanunumuzdaki 'Yayıncılık İlkeleri', Türkiye'deki tüm medyanın imza atarak onayladığı 'Medya Etik İlkeleri' ve evrensel basın ilkeleri tüm basın mensuplarımızın malumudur. Vicdanlara sığmayan, sorumlu yayıncılıktan çok uzak, reyting şehvetine kapılarak yalan, yanlış ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerle minik yavrumuzun bedeni üzerinden rahatsız edici boyutta detaylara girerek yapılan haberler tahammül sınırlarını aşmıştır. Yayınlarına hiçbir uyarıya kulak asmadan devam eden bir anlayışla karşı karşıyayız."