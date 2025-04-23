RTÜK Başkanı Şahin, 23 Nisan'ı Genç Sporcularla Kutladı - Son Dakika
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RTÜK Başkanı Şahin, 23 Nisan'ı Genç Sporcularla Kutladı

RTÜK Başkanı Şahin, 23 Nisan\'ı Genç Sporcularla Kutladı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 23 Nisan Bayramı'nda Türkiye Voleybol Federasyonu'nu ziyaret etti.

23.04.2025 15:42
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Voleybol Federasyonunda (TVF) genç sporcularla bir araya geldi.

Genç sporcular tarafından federasyon binasının önünde çiçeklerle karşılanan Şahin ve beraberindeki heyet, daha sonra TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'na geçti.

Burada TVF Spor Lisesi ve Fabrika Voleybol sporcularıyla bir araya gelen Şahin, genç sporcuların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladıklarını vurgulayarak, "23 Nisan, dünyada örneği bulunmayan, ülkemize has, çocuklara verilen değerin en önemli göstergesi olan en önemli bayramlarımızdan birisi. Biz de RTÜK olarak buradaki genç sporcularımızla birlikte bayramı kutlamak ve onların bu güzel çalışmalarını yerinde görmek istedik. Ülkemizin her yerinde şu anda 23 Nisan Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır. Biz de RTÜK olarak çocuklarımızın her zaman yanındayız. 'Çocuklarımızın kırmızı çizgimiz' olduğunu belirten açıklamalarımızın yanında onların yaptığı güzel faaliyetlere iştirak etmek, onların yanında yer almak bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

TVF'nin çocuklarla ilgili başarılı projelerinin olduğunu belirten Şahin, çalışmalarından dolayı TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a teşekkür etti.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. Biz çocukların annesi ve babasıyız. Okul projemiz Türkiye'de değil, dünyada örneği olmayan bir projedir. Ben evlatlarımla gurur duyuyorum. Bugün bizlerle birlikte olmanız çok değerli. RTÜK, bu ülkenin çok önemli kurumlarından biridir. Öğrencilerimizin burada bilgi sahibi olması bizi son derece mutlu etti." diye konuştu.

Konuşmaların ardından voleybol oynadığı genç sporcular tarafından RTÜK Başkanı Şahin'e imzalı milli takım forması hediye edildi. Şahin ise çocuklara aralarında dergilerin bulunduğu hediyeleri takdim etti.

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Kaynak: AA

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