RTÜK Başkanı Şahin, Dünya Radyo Günü'nü kutladı - Son Dakika
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RTÜK Başkanı Şahin, Dünya Radyo Günü'nü kutladı

RTÜK Başkanı Şahin, Dünya Radyo Günü\'nü kutladı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Dünya Radyo Günü dolayısıyla radyonun önemini vurgulayarak, radyonun hala günlük hayatın vazgeçilmezi olduğunu belirtti. Şahin, radyonun nadide bir araç olduğunu ve radyocu dostlarını tebrik etti.

13.02.2024 11:19
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Dünya Radyo Günü'nü kutladı.

Şahin, 13 Şubat Dünya Radyo Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, radyonun yeri doldurulamaz kitle iletişim aracı olduğunu belirtti.

Radyonun, hala günlük hayatın vazgeçilmezi olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Radyolar yalnızca sesin kullanılması ve tek bir duyuyla insanları etkileme kapasitesine sahip olması hasebiyle nadide bir araçtır. Radyonun hayal dünyamıza hitap etmesi ve konuları daha çok imgelerle zihnimizde canlandırması onu farklı kılar. Radyo bir keyif, radyo bir yaşam tarzıdır. Tarihine dönüp baktığımızda nasıl ki gazeteler, radyo ve televizyondan sonra işlerliğini kaybetmediyse radyo da yeni iletişim teknolojilerinden sonra hayatımızdaki yerini korumuş ve güvenilirliğini sürdürmektedir."

Televizyonda görüntülerle desteklenebilecek her şeyin radyoda yalnızca sesle verilebileceğini, bu nedenle de spiker, yapımcı ve DJ'lere çok daha büyük sorumluluklar düştüğünü anlatan Şahin, "Bizlere radyo keyfi yaşatmayı sürdüren tüm radyocu dostlarımızın ve bu mesleğe gönül vermiş bütün meslektaşlarımın Dünya Radyo Günü'nü yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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