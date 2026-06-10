RTÜK Başkanvekili Güçer'den Medya Söyleşisi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanvekili Deniz Güçer, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesinde düzenlenen "Dünden bugüne ne izledik, ne izliyoruz?" konulu söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Güçer, İletişim Fakültesi Süleyman Çetinsaya Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşide, Türkiye'de izleme alışkanlıklarının değiştiğini, medya alanındaki çeşitlenmeyle tercihlerin ön plana çıktığını belirtti.

Türkiye'de yayın yapan televizyon ve radyo sayıları hakkında bilgiler paylaşan Güçer, dijitalleşmenin hızlı olduğunu ancak geleneksel medya kanallarının özellikle haber konusunda halen güvenilir ve en önemli kaynaklar arasında gösterildiğini söyledi.

Dünyanın birçok ünlü gazetesinde kağıt baskı yapılmadığını ve internet üzerinden aboneliklerle yayın hayatının sürdürüldüğünü anlatan Güçer, "1990'larda özel televizyonlar gazetelere karşı önemli bir savaş vermişti çünkü orada hız devreye girmişti. Gazeteler doğal olarak kendilerini dönüştürdüler ve internet sitelerine taşınmak zorunda kaldılar. Bugün size 'nereden haber okuyorsunuz' desem bana büyük bir ihtimalle internet siteleri, YouTube kanalları veya X platformunu söyleyeceksiniz. Bugün ekran çoğaldı, küçüldü, kişiselleşti ve artık taşınabilir hale geldi. Tablet, bilgisayar, dijital platformlar yalnızca izleyen değil, artık seçen, yorumlayan, paylaşan, içerik üreten ve içerik akışına da sürekli maruz kalan yeni bir medya düzeni ortaya çıktı." diye konuştu.

Gelecek yıllarda sınırsız hızı kontrol etmenin daha da zorlaşacağına dikkati çeken Güçer, bunun sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın meselesi olduğunu belirtti.

RTÜK'ün medyametre sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Güçer, şöyle devam etti:

"Güvenilirlik ve erişim konusunda hala geleneksel kanallar güçlü bir mecra. Bu nedenle geleneksel yayıncılık ve dijital yayıncılığın iç içe geçtiğini söylememiz gerekiyor. Mesela televizyonda çok izlenen bir içerik sosyal medyada da hızla yayılabiliyor ve gündem oluşturabiliyor. Sosyal medya özellikle gençlerin haber akışında çok ciddi yararlandığı bir kaynak olarak görünüyor. Bunu nasıl okumalıyız? Yeni medya düzenini, eski yeni karşıtlığı üzerinden değil, birlikte var olan, birbirini etkileyen ve toplumsal hayatı birlikte dönüştüren bir yapı olarak okumamız gerekiyor."

Konuşmanın ardından Güçer'e Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu teşekkür belgesi, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ da plaket takdim etti.

Programa, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, akademisyenler, basın mensupları, öğrenciler ve davetliler katıldı.