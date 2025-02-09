RTÜK'e Tepki: Medya Özgürlüğü Tehlikede

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(İSTANBUL) - Basın Konseyi'nin medyaya yönelik artan baskılarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) "olumlu haber olmadığı algısının yaratıldığı" gerekçesiyle üst sınırdan ceza verileceğini duyurmasına "RTÜK iktidarın farklı sesleri susturma kurumu haline gelmiştir" sözleriyle tepki gösterildi.

Basın Konseyi'nin medyaya yönelik artan baskılarla ilgili yaptığı açıklamada, gözaltına alınan BirGün Gazetesi yöneticilerinin serbest bırakılması gerektiği çağrısı yapıldı. RTÜK'ün açıklaması ise şu sözlerle eleştirildi:

"RTÜK tarafından yapılan açıklamada, izleme uzmanlarının ana haber bülteni sunucularının tarafsızlıktan uzak ve maksatlı yorumlar yaptıkları iddiasına yer verilmiş, böylece ülkede hiç olumlu haber olmadığı algısının yaratılarak vatandaşları karamsarlığa düşürülmek istendiği ileri sürülmüştür. RTÜK devamla şöyle demiştir: 'Editöryal bağımsızlık, kamu yararı, huzuru ve toplum güvenini zedelemeyecek şekilde çalışmayı gerektirir. Ülkemizde enerji, savunma sanayi, yerli milli teknoloji, sanat, kültür, spor gibi alanlarda başarılı çalışmalar ortadayken, karamsarlık aşılayan haberciliğinin kimseye faydası yoktur.

"RTÜK iktidarın farklı sesleri susturma kurumu haline gelmiştir"

Bu açıklamalar Türkiye'de sadece medya özgürlüğünün değil, düşünce ve ifade özgürlüğünün de artık tehlike altında olduğunu göstermektedir. RTÜK iktidarın farklı sesleri susturma kurumu haline gelmiştir. Hem RTÜK'ün, hem devleti oluşturan diğer kurumların medyaya yönelik baskıları Türkiye'ye zarar vermektedir. Bu zihniyet Türkiye'yi demokratik ülkeler sınıfından koparmaktadır. Medya, Türkiye'de canı yananların, karnı doymayanların, haksızlığa uğrayanların sesini duyurmak için vardır. Devlet farklı sesleri ancak medya sayesinde duyar ve bu şekilde harekete geçer. Tüm özgür ve demokratik ülkelerde medya ile devlet arasında böyle uygar bir ilişki vardır. Hakikatlerin daima haber değeri vardır.

"Gökdemir, Gültekin ve Koç derhal serbest bırakılmalı"

Buradan hareketle bir hakikati haberleştirmiş olan BirGün Gazetesi Sorumlu Yazıişleri Müdürü Yaşar Gökdemir, Yayın Koordinatörleri Berkant Gültekin ve Uğur Koç'un derhal serbest bırakılmalarını istiyoruz. Gazeteciliğin en temel kuralını bir daha hatırlatmak isteriz:

Özgür gazetecilik, tek bir farklı sesin dahi sesini duyurmaktır. Medyanın görevi hükümetin istemediklerinin sesini kısmak, üstünü örtmek değildir. Gazeteciliğin hamurunda, eleştiri vardır. Başta RTÜK olmak üzere tüm devlet kurumlarının bu eleştirilere katlanması gerekmektedir."