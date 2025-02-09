RTÜK'e Tepki: Medya Özgürlüğü Tehlikede - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

RTÜK'e Tepki: Medya Özgürlüğü Tehlikede

Basın Konseyi, RTÜK'ün medyaya yönelik baskılarına ve gözaltılara sert tepki gösterdi.

09.02.2025 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Basın Konseyi'nin medyaya yönelik artan baskılarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) "olumlu haber olmadığı algısının yaratıldığı" gerekçesiyle üst sınırdan ceza verileceğini duyurmasına "RTÜK iktidarın farklı sesleri susturma kurumu haline gelmiştir" sözleriyle tepki gösterildi.

Basın Konseyi'nin medyaya yönelik artan baskılarla ilgili yaptığı açıklamada, gözaltına alınan BirGün Gazetesi yöneticilerinin serbest bırakılması gerektiği çağrısı yapıldı. RTÜK'ün açıklaması ise şu sözlerle eleştirildi:

"RTÜK tarafından yapılan açıklamada, izleme uzmanlarının ana haber bülteni sunucularının tarafsızlıktan uzak ve maksatlı yorumlar yaptıkları iddiasına yer verilmiş, böylece ülkede hiç olumlu haber olmadığı algısının yaratılarak vatandaşları karamsarlığa düşürülmek istendiği ileri sürülmüştür. RTÜK devamla şöyle demiştir: 'Editöryal bağımsızlık, kamu yararı, huzuru ve toplum güvenini zedelemeyecek şekilde çalışmayı gerektirir. Ülkemizde enerji, savunma sanayi, yerli milli teknoloji, sanat, kültür, spor gibi alanlarda başarılı çalışmalar ortadayken, karamsarlık aşılayan haberciliğinin kimseye faydası yoktur.

"RTÜK iktidarın farklı sesleri susturma kurumu haline gelmiştir"

Bu açıklamalar Türkiye'de sadece medya özgürlüğünün değil, düşünce ve ifade özgürlüğünün de artık tehlike altında olduğunu göstermektedir. RTÜK iktidarın farklı sesleri susturma kurumu haline gelmiştir. Hem RTÜK'ün, hem devleti oluşturan diğer kurumların medyaya yönelik baskıları Türkiye'ye zarar vermektedir. Bu zihniyet Türkiye'yi demokratik ülkeler sınıfından koparmaktadır. Medya, Türkiye'de canı yananların, karnı doymayanların, haksızlığa uğrayanların sesini duyurmak için vardır. Devlet farklı sesleri ancak medya sayesinde duyar ve bu şekilde harekete geçer. Tüm özgür ve demokratik ülkelerde medya ile devlet arasında böyle uygar bir ilişki vardır. Hakikatlerin daima haber değeri vardır.

"Gökdemir, Gültekin ve Koç derhal serbest bırakılmalı"

Buradan hareketle bir hakikati haberleştirmiş olan BirGün Gazetesi Sorumlu Yazıişleri Müdürü Yaşar Gökdemir, Yayın Koordinatörleri Berkant Gültekin ve Uğur Koç'un derhal serbest bırakılmalarını istiyoruz. Gazeteciliğin en temel kuralını bir daha hatırlatmak isteriz:

Özgür gazetecilik, tek bir farklı sesin dahi sesini duyurmaktır. Medyanın görevi hükümetin istemediklerinin sesini kısmak, üstünü örtmek değildir. Gazeteciliğin hamurunda, eleştiri vardır. Başta RTÜK olmak üzere tüm devlet kurumlarının bu eleştirilere katlanması gerekmektedir."

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK'e Tepki: Medya Özgürlüğü Tehlikede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 CHP’de son zamanların en kritik toplantısı Özgür Özel’in mesajı manidar CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın skandal Gazze planına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki
22:18 Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
20:47 Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk’a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi
19:32 Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
11:53 Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
11:05 İsrail ordusu, Gazze’de kritik bölgeden tamamen çekildi İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
09:59 Meksika’da katliam gibi kaza 41 kişi hayatını kaybetti Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti
09:57 Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti
09:51 Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis’e taşındı Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı
09:18 Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı İstanbul’a kar yeniden geliyor Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'a kar yeniden geliyor
09:17 Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi’den manidar yeni şarkı Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 01:11:29. #1.12#
SON DAKİKA: RTÜK'e Tepki: Medya Özgürlüğü Tehlikede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.